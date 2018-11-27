Первая ласточка: какие машины выбирают начинающие водители

В итоге для большинства автомобилистов первой «ласточкой», если верить статистике, становятся модели LADA: их выбрают 44% новичков. Второй по популярности, но с огромным отставанием, оказалась продукция Toyota: за руль подержанных авто от этого бренда садятся 6% начинающих водителей. Стоит отметить, что этот показатель «сделали» жители дальневосточных и сибирских регионов, где сильно распространены побегавшие авто с правым рулем, привезенные из Страны восходящего солнца.

Третье место, набрав 4%, заняли, как ни странно, изделия АЗЛК, который выпускал когда-то популярные «Москвичи» и свернул производство в 2001 году. На остальные бренды пришлось по 3% и меньше. Примечательно, что 2% отечественных автолюбителей купили первую машину марки Mercedes-Benz, сообщают аналитики «Авито Авто».

Кстати, у мужчин и женщин статистика немного различается. Представители сильной половины человечества выбирали «Ладу» в 46% случаев, и Toyota и «Москвич» получили по 5% голосов, а третью строчку с 3% разделили BMW, Volkswagen и ГАЗ. У автоледи машины АВТОВАЗа не так популярны: авто, сошедшие с конвейера Волжского автозавода, выбирают только 33% респондентов в юбке. Затем следует Toyota (8%), а тройку лидеров замыкают Nissan, Hyundai и Daewoo (по 5%).