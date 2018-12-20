Самые угоняемые в России автомобили в 2018 году

Самыми популярными у преступников оказались Toyota Camry и Hyundai Solaris: оба автомобиля заняли места в первых рядах в списках у четырех крупных отечественных страховых компаний, представителей которых опросило агентство «РИА Новости». Причем японский бизнес-седан стал неоспоримым лидером сразу у двух страховщиков.

Кроме этих «четырехдверок» в хит-парад самых часто угоняемых легковушек попали бюджетные Kia Rio и Ford Focus, а также кроссовер Toyota RAV4 и внедорожник Land Cruiser. Кроме того, похитители не оставляют без внимания и продукцию отечественного автопрома: в статистике фигурируют ВАЗ-2121, которая сейчас продается под именем LADA 4x4, UAZ Patriot и, как ни странно, автомобили Горьковского автозавода.

Если говорить об угонах в Москве, то более других стоит беспокоиться владельцам уже упомянутых «японцев» Toyota RAV4 и Land Cruiser. А в Санкт-Петербурге любители легкой незаконной наживы «насели» на Hyundai Santa Fe.

Остается добавить, что, по словам представителей страховых фирм, в обеих столицах воровать автомобили стали меньше в сравнении с ситуацией трехгодичной давности. В Белокаменной воришки поубавили свой пыл в полтора раза, а вот в городе на Неве цифры не такие впечатляющие — только на 20%. В регионах, к сожалению, этот вопрос уже давно остается без изменений.