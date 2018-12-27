Управделами Президента закупит автомобили на 400 млн. рублей

В первом документе говорится о 78-ми седанах Genesis общей стоимостью в 194,2 млн. «деревянных». На какие конкретно автомобили нацелена заявка, не сообщается. Но если предположить, что они будут все одинаковые, то на каждый пойдет примерно 2,5 млн.

Такой ценник корейцы повесили под спорт-седаном Genesis G70 в комплектации Advance (розница — 2 499 000 рублей) с двухлитровым мотором мощностью 247 л. с. Приблизительно в те же деньги оценивается G80 Business (2 550 000 «деревянных»), который приводится в движение 197-сильным движком объемом 2 л.

В другой заявке еще на 200 млн. не указаны даже марки автомобилей. Согласно документу, администрация закупает 15 представительских машин и 63 — бизнес-класса. В первом случае на одно авто выделяется 2 107 700 целковых, а во втором — 4 480 993.