Управделами Президента закупит автомобили на 400 млн. рублей

Фото: Genesis
Сайт госзакупок накануне опубликовал сразу две заявки на приобретение легковых автомобилей на общую сумму почти в 400 млн. рублей. Всего Управделами Президента РФ планирует купить 156 представительских машин и авто бизнес-класса.
Светлана Ермолаева

В первом документе говорится о 78-ми седанах Genesis общей стоимостью в 194,2 млн. «деревянных». На какие конкретно автомобили нацелена заявка, не сообщается. Но если предположить, что они будут все одинаковые, то на каждый пойдет примерно 2,5 млн.

Такой ценник корейцы повесили под спорт-седаном Genesis G70 в комплектации Advance (розница — 2 499 000 рублей) с двухлитровым мотором мощностью 247 л. с. Приблизительно в те же деньги оценивается G80 Business (2 550 000 «деревянных»), который приводится в движение 197-сильным движком объемом 2 л.

В другой заявке еще на 200 млн. не указаны даже марки автомобилей. Согласно документу, администрация закупает 15 представительских машин и 63 — бизнес-класса. В первом случае на одно авто выделяется 2 107 700 целковых, а во втором — 4 480 993.

Официальный представитель Управления делами Елена Крылова уже прокомментировала эти закупки в интервью «Интерфаксу», рассказав, что выполняется указ президента.

Сотрудники органов власти, в том числе Совета Федерации, Госдумы, правительства РФ и прочие чиновники пересаживаются на продукцию корейского автопрома. Такие автомобили 2,5 раза дешевле премиальных европейских машин из правительственного автопарка, которые при замене распродают.

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27 декабря 2018
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