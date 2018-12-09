Компания Genesis показала свой первый кроссовер

GV80 Fuel Cell Concept, представленный год назад в Нью-Йорке, был оснащен водородной силовой установкой с топливными элементами. Понятно, что вряд ли она станет основным агрегатом серийной версии. Скорее всего, кроссовер получит привычные бензиновые и дизельные моторы.

По предварительной информации к 2020 году корейцы обещают выпустить под маркой Genesis два SUV — в крупногабаритном и среднеразмерном кузове.