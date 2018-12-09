Компания Genesis показала свой первый кроссовер

На одном из корейских сайтов появилось видео, демонстрирующее работу электронных систем активной безопасности кроссовера GV80. В отличие от прототипа, автомобиль оснащен обычными боковыми зеркалами вместо камер, а кроме того у него менее покатая крыша. В то же время у кроссовера аналогичная радиаторная решетка и такая же двухэтажная головная оптика.
Премиальный корейский производитель Genesis опубликовал видео своего первого кроссовера. Напомним, что прототип GV80 Fuel Cell Concept дебютировал в прошлом году на автосалоне в Нью-Йорке. Экстерьер модели, зафиксированной в ролике, отличается от концепта.
GV80 Fuel Cell Concept, представленный год назад в Нью-Йорке, был оснащен водородной силовой установкой с топливными элементами. Понятно, что вряд ли она станет основным агрегатом серийной версии. Скорее всего, кроссовер получит привычные бензиновые и дизельные моторы.
По предварительной информации к 2020 году корейцы обещают выпустить под маркой Genesis два SUV — в крупногабаритном и среднеразмерном кузове.
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