Почему в России вдруг начали скупать подержанные люксовые авто

Так, в прошлом месяце отечественные дилеры смогли реализовать всего 75 люксовых авто. По сравнению с февралем 2018 года, продажи новых шикарных машин практически рухнули, упав на 25,7%. Похоже, покупатели с достатком тоже начали терять интерес к транспорту класса «Лакшери».

Самым популярным из таких «бэушек» стали автомобили брендов Bentley и Mercedes-Maybach. В общей сложности на их долю пришлось около 70% от автомобильного рынка роскоши, а точнее 43 единицы. В тройку лидеров также вошла марка Maserati, чья продукция разошлась во вторые руки в количестве 15 машин.

В четвертой строчке прописались «Роллс-Ройсы» с результатом в 9 экземпляров, а ТОП-5 замыкает Lamborghini (8 «итальянцев»). За ним следует Ferrari (4 штуки) и Aston Martin (1 автомобиль).