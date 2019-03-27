Почему в России вдруг начали скупать подержанные люксовые авто

По февральским подсчетам, на вторичном российском рынке было перепродано 123 автомобиля Luxury-сегмента. Эти цифры переплюнули данные годичной давности на 2,5%. Причиной этого роста специалисты называют исключительно снижение продаж новых роскошных легковушек.
Так, в прошлом месяце отечественные дилеры смогли реализовать всего 75 люксовых авто. По сравнению с февралем 2018 года, продажи новых шикарных машин практически рухнули, упав на 25,7%. Похоже, покупатели с достатком тоже начали терять интерес к транспорту класса «Лакшери».
Самым популярным из таких «бэушек» стали автомобили брендов Bentley и Mercedes-Maybach. В общей сложности на их долю пришлось около 70% от автомобильного рынка роскоши, а точнее 43 единицы. В тройку лидеров также вошла марка Maserati, чья продукция разошлась во вторые руки в количестве 15 машин.
В четвертой строчке прописались «Роллс-Ройсы» с результатом в 9 экземпляров, а ТОП-5 замыкает Lamborghini (8 «итальянцев»). За ним следует Ferrari (4 штуки) и Aston Martin (1 автомобиль).
Около 60% микроскопического рынка неновых люксовых авто, по данным агентства «Автостат», сгруппировалось в Москве и Московской области. В столице реализовали 58 машин, а в Подмосковье — 16. В Санкт-Петербурге за указанное время купили 7 таких легковушек, а еще 6 — в Воронеже и области. По три экземпляра отдали новым владельцам в Самарском регионе, Краснодарском крае и Республике Ингушетия. Оставшиеся 27 единиц распродали по 20-и регионам по одному или паре — в каждом.
Напомним, что всего в прошлом месяце в России продали 366 800 автомобилей с пробегом (+1,3%). Самыми популярными традиционно стали автомобили LADA (92 600 единиц). А на втором и третьем местах разместились Toyota (40 800 штук) и Nissan (20 800 машин) соответственно.