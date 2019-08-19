5 причин, почему водители бьют и унижают друг друга

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Понятное дело — у всех людей психика разная, и для многих долгое пребывание за рулем в условиях большого мегаполиса с оживленным движением оказывается серьезном испытанием для нервной системы. Вкупе с остальными заботами и проблемами это может вызывать настоящий стресс, который, в свою очередь, никак нельзя считать поводом выпускать пар на других участников движения. А кровавые разборки на наших дорогах происходят регулярно.
Иван Флягин

Кто по разным причинам жаждет почесать кулаками, всегда найдет для этого повод. Но вместо того, чтобы таким обозленным правокаторам снимать стресс в спортзале, они устраивают боксерский ринг прямо на проезжей части, рискуя «загреметь» по уголовной статье за нанесенное увечье чужому здоровью. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые распространенные конфликтные ситуации, в которых лучше заранее уступить, чтобы избежать дальнейших неприятностей, которые могут быть самые серьезные и разные.

Подрезал

Вряд ли кому-то понравится, когда его экстремально «подрезают». А перестраиваться на большой скорости перед соседней машиной на минимальном расстоянии от ее переднего бампера, позволяют себе многие. Но часто случается, что это делают малоопытные водители неосознанно и по невнимательности, и никаких намерений начать конфликт у них нет.

Даже если речь идет о тех, кто таким образом любит «учить» «несмышленных» соседей по полосе, в ответ лучше не проявлять агрессии и не устраивать опасных погонь. Иначе это грозит не только в кровопролитием на обочине, но серьезным ДТП, где могут пострадать случайные люди.

Не пропустил

Конечно, неприятно, когда при желании перестроиться ты включаешь поворотник, замедляешь скорость, а сосед по полосе вместо того, чтобы тебя пропустить, наоборот газует и намеренно преграждает путь. Но в любом случае это не повод в ответ его догонять и пытаться «учить». В потоке всегда найдется другой водитель, который любезно уступит дорогу.

Перекрыл движение

Перекрыть движение другим автомобилям можно не только во дворе, на парковке или бензоколонке, но и на оживленной дороге, где это спровоцирует пробки. В любом случае это идеальный повод для конфликта водителей. Если вашу машину «заперли» на стоянке, то прежде, чем нервничать и раскачивать ее, чтобы сработала сигнализация, следует проверить, не оставил ли незнакомец номер своего телефона. Даже, при его отсутствии лучше набраться терпения и держать себя в руках, а не ломать дворники и царапать кузов. В крайнем случае можно вызвать полицию, чтобы автомобиль законно эвакуировали.

Не поделили парковку

Часто бывает, что на переполненной стоянке единственное освободившееся место оказывается спорной территорией, и на него претендует сразу два водителя с горячим темпераментом. В такой ситуации бесполезно доказывать, кто именно первым заметил свободную часть асфальта, и, если одна из сторон не уступит, то словесная перепалка скорее всего выльется в кулачный бой. К сожалению, у нас чаще всего пойти на уступки признается слабостью, а не мудростью, а прав будет тот, кто пойдет навстречу.

ДТП

Для многих любое, даже самое мелкое ДТП — это шок, стресс, переживания, а, следовательно, идеальная среда для возникновения прямого конфликта. Пострадавший, как правило, нападает, а виновник защищается, и опять все развивается по знакомому сценарию: сперва словесный понос, а потом разбитый нос (в лучшем случае).

Самое поразительное, что люди настолько ослеплены гневом, что начинают жестокую битву даже в тех ситуациях, когда дело благополучно может разрешиться с помощью страховщиков. Главный рецепт избежать конфликта в подобных ситуациях — держать себя в руках, соблюдать закон и быть добрее.

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19 августа 2019
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