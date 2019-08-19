5 причин, почему водители бьют и унижают друг друга

Кто по разным причинам жаждет почесать кулаками, всегда найдет для этого повод. Но вместо того, чтобы таким обозленным правокаторам снимать стресс в спортзале, они устраивают боксерский ринг прямо на проезжей части, рискуя «загреметь» по уголовной статье за нанесенное увечье чужому здоровью. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые распространенные конфликтные ситуации, в которых лучше заранее уступить, чтобы избежать дальнейших неприятностей, которые могут быть самые серьезные и разные.

Подрезал

Вряд ли кому-то понравится, когда его экстремально «подрезают». А перестраиваться на большой скорости перед соседней машиной на минимальном расстоянии от ее переднего бампера, позволяют себе многие. Но часто случается, что это делают малоопытные водители неосознанно и по невнимательности, и никаких намерений начать конфликт у них нет.

Даже если речь идет о тех, кто таким образом любит «учить» «несмышленных» соседей по полосе, в ответ лучше не проявлять агрессии и не устраивать опасных погонь. Иначе это грозит не только в кровопролитием на обочине, но серьезным ДТП, где могут пострадать случайные люди.