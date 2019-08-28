И не закусывать: от какого спиртного дольше всего держится запах алкоголя

Расщепление этанола в организме человека начинается спустя час-полтора после возлияний, когда спирт сначала трансформируется в уксусный альдегид, а потом в уксусную кислоту. Как раз эти химические соединения по мере их накапливания в легких и являются причиной характерного амбре.

У каждого индивидуума этот процесс проходит индивидуально и связан с рядом факторов. Прежде всего, стойкость запаха зависит от крепости алкогольного напитка. Водка, коньяк, виски, самогон выветриваются гораздо медленнее, чем вино, ликер или пиво.

Другое дело, что, например, пиво (особенно нефильтрованное) само по себе имеет специфический запах. И даже если человек выпьет стакан ячменного напитка и будет чувствовать себя абсолютно трезвым — у него все равно на некоторое время останется характерный выхлоп.

В нижеприведенной таблице указано время, сколько держится амбре от водки у мужчин и женщин в зависимости от дозы, количества и веса человека: