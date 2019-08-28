И не закусывать: от какого спиртного дольше всего держится запах алкоголя

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Что только не жуют с похмелья некоторые водители, чтобы отбить запах перегара, а все напрасно. Опытные сотрудники ДПС легко вычисляют рулевых, перегулявших накануне. А все потому, что любителям принять на грудь необходимо учитывать не только количества выпитого и время, прошедшее после последней рюмки, но и тип алкогольного напитка. В нюансах последнего пункта разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Расщепление этанола в организме человека начинается спустя час-полтора после возлияний, когда спирт сначала трансформируется в уксусный альдегид, а потом в уксусную кислоту. Как раз эти химические соединения по мере их накапливания в легких и являются причиной характерного амбре.

У каждого индивидуума этот процесс проходит индивидуально и связан с рядом факторов. Прежде всего, стойкость запаха зависит от крепости алкогольного напитка. Водка, коньяк, виски, самогон выветриваются гораздо медленнее, чем вино, ликер или пиво.

Другое дело, что, например, пиво (особенно нефильтрованное) само по себе имеет специфический запах. И даже если человек выпьет стакан ячменного напитка и будет чувствовать себя абсолютно трезвым — у него все равно на некоторое время останется характерный выхлоп.

В нижеприведенной таблице указано время, сколько держится амбре от водки у мужчин и женщин в зависимости от дозы, количества и веса человека:

Кстати, спиртное с концентрацией алкоголя больше 40 градусов коварно тем, что от него аромат не такой резкий, как от пива, но держится гораздо дольше.

Следует учитывать, что, если человек при возлияниях обильно закусывает, он опьянеет гораздо медленнее, чем тот, кто игнорирует еду. В то же время у обжоры запах алкоголя изо рта держится дольше, чем у того, кто совсем не закусывал. А все потому, что этиловый спирт, усвоенный организмом вместе с пищей, будет медленнее покидать организм. Конечно, не секрет, что стойкость перегарного духа зависит и от количества выпитого — чем больше принято на грудь, тем дольше от нас разит.

Еще один фактор — масса тела человека: чтобы наутро экспертиза с алкотестером показала положительный результат, худому водителю всегда понадобится меньше спиртного, чем толстяку. Соответственно и запах перегара в изящном теле задержится дольше.

Возрастным любителям пропустить вечерком чарочку-другую крепкого алкоголя следует учитывать, что число прожитыхлет также влияет на процесс расщепления алкоголя. Молодой организм справляется с этим гораздо быстрее, поскольку с годами обмен веществ замедляется.

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28 августа 2019
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