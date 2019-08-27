Выбираем надежный трехлетний Hyundai Creta по цене до 1 000 000 рублей

Корейский кроссовер Hyundai Creta на российском рынке по-прежнему с большим отрывом лидирует в рейтинге кроссоверов. Этот автомобиль продается у нас три года, и он уже снискал большую популярность на вторичном рынке. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых привлекательных вариантов трехлетних Hyundai Creta по цене до 1 000 000 рублей.
1 августа 2016 года российский завод Hyundai Motor начал массовое производство нового компактного кроссовера, и уже в течение первого месяца модель разошлась в количестве 3 479 экземпляров. Hyundai Creta сразу же стал самым популярным паркетником на рынке, заняв при этом шестую позицию в общем рейтинге.
С тех пор востребованность автомобиля только растет, и в этом году за семь месяцев его обладателями стали более 40 000 россиян. Напомним, что цена новой «Креты» варьируется от 957 000 до 1 335 000 рублей.
₽ 685 000
Московский автосалон продает один из самых доступных вариантов переднеприводного Hyujdai Creta в комплектации Comfort Plus всего за 685 000 рублей. Автомобиль оснащен 1,6-литровой «четверкой» мощностью 123 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Пробег — 120 000 километров.
В комментарии продавца указано, что у кроссовера было три владельца в одной семье. Кроме того, в объявлении зафиксировано, что при покупке машины в кредит или по системе трейд-ин действуют гарантированные скидки.
Автосалон в подмосковном Подольске продает переднеприводный корейский кроссовер с пробегом всего 13 811 километров за 765 000 рублей. Машина заряжена все тем же 1,6-литровым агрегатом мощностью 123 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач.
Судя по всему, речь идет об экземпляре в стартовой комплектации. Согласно объявлению, у автомобиля был один владелец, машина находится в отличном состоянии и не требует ремонта.
₽ 884 000
Еще один столичный автосалон предлагает переднеприводный Hyundai Creta в комплектации Comfort Plus с пробегом 48 225 километров за 884 000 «деревянных». Автомобиль оборудован топовым 150-сильным мотором объемом 2 л, который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом».
Также указано, что у кроссовера был всего лишь один владелец, машина не требует ремонта. Признаков ДТП и юридических ограничений не обнаружено.
Житель столицы продает Hyundai Creta в богатой комплектации Travel + Advanced с пробегом 58 000 километров за 949 000 рублей. На этот раз речь идет о кроссовере с системой полного привода, топовым 2-литровым агрегатом мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой коробкой передач.
Собственник уверяет, что машина приобретена и обслуживалась у официального дилера на гарантии, у нее был один владелец по ПТС. Авто в отличном состоянии, поскольку эксплуатировалось бережно и без аварий.
₽ 1 000 000
Еще один полноприводный Hyundai Creta 2016 года выпуска в богатой комплектации предлагается в одном из московских автосалонов за 1 000 000 рублей. Пробег — 24 457 километров. Машина оснащена 2-литровым мотором мощностью 150 л. с. и шестидиапазонной автоматической коробкой передач.
Если верить объявлению, то на автомобиль действует 1 год гарантии и программа помощи на дорогах. Кроссовер проверен по 100 пунктам и полностью подготовлен к эксплуатации.