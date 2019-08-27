Выбираем надежный трехлетний Hyundai Creta по цене до 1 000 000 рублей

1 августа 2016 года российский завод Hyundai Motor начал массовое производство нового компактного кроссовера, и уже в течение первого месяца модель разошлась в количестве 3 479 экземпляров. Hyundai Creta сразу же стал самым популярным паркетником на рынке, заняв при этом шестую позицию в общем рейтинге.

С тех пор востребованность автомобиля только растет, и в этом году за семь месяцев его обладателями стали более 40 000 россиян. Напомним, что цена новой «Креты» варьируется от 957 000 до 1 335 000 рублей.