Львы и Скорпионы: чем отличаются пассажиры такси разных знаков Зодиака

Как оказалось, водители такси доверяют астрологическим прогнозам чаще их пассажиров — 51% против 45%. Из последних самым доверчивыми названы жители Краснодара. На втором месте — волгоградцы (50%), а на третьей строчке прописались москвичи и челябинцы — по 49%. Больше всего скептиков живет в Воронеже и Кемерово: там читают гороскопы 23% респондентов. Также не многие доверяют звездам в Новосибирске (24%) и Санкт-Петербурге (25%).

Что можно сказать об отдельных зодиакальных знаках? Больше остальных чаевые оставляют извозчикам Козероги (19%). Тарифом «Эконом» любят пользоваться участники опроса, рожденный под знаком Стрельца (83%), а «Комфорт» предпочитают Львы (24%). А еще Стрельцы чаще остальных ставят положительные оценки водителям такси (94% опрошенных), Львы же и Скорпионы любят оставлять отрицательные отзывы.