Львы и Скорпионы: чем отличаются пассажиры такси разных знаков Зодиака

Много ли людей верят в гороскопы, и какое отношение это имеет к таксистам и их пассажирам? Вопросы, конечно, не тривиальные. Но специалисты ответили на них, проведя интересное социологическое исследование. Итак, какие они, седоки разных знаков Зодиака?
Как оказалось, водители такси доверяют астрологическим прогнозам чаще их пассажиров — 51% против 45%. Из последних самым доверчивыми названы жители Краснодара. На втором месте — волгоградцы (50%), а на третьей строчке прописались москвичи и челябинцы — по 49%. Больше всего скептиков живет в Воронеже и Кемерово: там читают гороскопы 23% респондентов. Также не многие доверяют звездам в Новосибирске (24%) и Санкт-Петербурге (25%).
Что можно сказать об отдельных зодиакальных знаках? Больше остальных чаевые оставляют извозчикам Козероги (19%). Тарифом «Эконом» любят пользоваться участники опроса, рожденный под знаком Стрельца (83%), а «Комфорт» предпочитают Львы (24%). А еще Стрельцы чаще остальных ставят положительные оценки водителям такси (94% опрошенных), Львы же и Скорпионы любят оставлять отрицательные отзывы.
Тусовщиками и поклонниками шоппинга показали себя Раки и Водолеи. И если первые часто вызывают «мотор», чтобы скататься в бары, клубы или за покупками, то вторые (43%) на такси едут в гости к друзьям. Львы и Девы выбирают поездки в авто с «шашечками» для поездок на учебу.
Кстати, если верить исследованию, проведенному специалистами сервиса заказа такси «Ситимобил», среди таксистов частенько встречаются Весы (13%). А наибольшее количество чаевых оставляют рулевым, рожденным под знаком Скорпиона (23%).
А между тем, в столице совсем скоро появится аэротакси. Так что до аэропорта без пробок можно будет долететь на вертолете. Правда, удовольствие это будет не из дешевых: 15-минутный полет обойдется ориентировочно в 3000 рублей.