У кого категорически опасно покупать автомобиль с пробегом

Для каждого рынка характерны свои проблемы, и они могут возникнуть при покупке машины как у «официалов», так и на вторичке. Однако при выборе подержанного авто шансов быть обманутым куда больше, чем при покупке нового. И чтобы застраховать себя от разных неприятностей, следует знать — кто именно предлагает очередной заманчивый вариант.
Перекупщики
Конечно, прежде всего нужно сторониться перекупщиков, которые на «вторичке» встречаются чаще всего. Благодаря различным базам и наработанным схемам, они скупают автомобили по выгодным ценам и продают их втридорога, скрывая самые разные недостатки всевозможными способами. Не чураются они и продажи товара с криминальными и залоговыми историями, а также с авто, у которых разного рода проблемы с документами. Существует ряд способов распознать перекупов по совокупности определенных признаков, о которых портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал здесь.
Серый дилер
Разумеется, речь пойдет не о всех серых дилерских центрах. Нельзя исключать, что в этой сфере работают порядочные люди и честные бизнесмены. Но практика, увы, показывает, что уж очень многие из неофициальных дилеров так же, как и перекупы, продают «кота в мешке». Причем в отличие от спекулянтов-одиночек, серые автоцентры имеют еще больше ресурсов и изощренных схем по оболваниванию клиентов.
Например, очень часто такие автосалоны вывешивают объявления о реализации т/с по крайне привлекательной цене, а по факту впаривается другое авто гораздо дороже. Главное — заманить клиента в салон, а там в ход идут самые разные варианты развода, часто сводящиеся к залогу, который оказывается потом фактически невозвратным. Поэтому доверять серым дилерам нужно с особой оглядкой.
Таксисты
По понятным причинам не следует покупать автомобили, которые круглосуточно зарабатывали деньги для своих владельцев в качестве такси. Как только такие машины начинают сыпаться, их собственники ставят себе задачу как можно выгоднее от них избавиться. Для того, чтобы замаскировать недостатки, многие из них пускают в ход расхожие приемчики перекупов. Как распознать на вторичном рынке автомобиль, верно служивший в рядах такси, портал «АвтоВзгляд» также подробно писал здесь.
Знакомые и родственники
Конечно, все зависит от конкретного человека, но неслучайно в народе ходит такая молва: если хочешь поссориться с близким или хорошо знакомым человеком, дай ему в долг, либо возьми его в подчиненные, либо продай ему свой автомобиль. Так же, как от друга, ставшего боссом, человек будет ждать поблажек и большой зарплаты, так же и при покупке автомобиля у кореша, покупатель станет надеяться на большую скидку. Но, увы, люди несовершенны.
Любая денежная сделка с тем, кому человек давно привык доверять, крайне опасна. И если дороги дружеские отношения, не следует их осквернять купли-продажей. Найдутся те, кто в этом отношении может похвастать позитивным опытом, но чаще всего после таких сделок у одной из сторон остается недосказанность, ведущая к разладу.