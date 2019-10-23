У кого категорически опасно покупать автомобиль с пробегом

Таксисты

По понятным причинам не следует покупать автомобили, которые круглосуточно зарабатывали деньги для своих владельцев в качестве такси. Как только такие машины начинают сыпаться, их собственники ставят себе задачу как можно выгоднее от них избавиться. Для того, чтобы замаскировать недостатки, многие из них пускают в ход расхожие приемчики перекупов. Как распознать на вторичном рынке автомобиль, верно служивший в рядах такси, портал «АвтоВзгляд» также подробно писал здесь.

Знакомые и родственники

Конечно, все зависит от конкретного человека, но неслучайно в народе ходит такая молва: если хочешь поссориться с близким или хорошо знакомым человеком, дай ему в долг, либо возьми его в подчиненные, либо продай ему свой автомобиль. Так же, как от друга, ставшего боссом, человек будет ждать поблажек и большой зарплаты, так же и при покупке автомобиля у кореша, покупатель станет надеяться на большую скидку. Но, увы, люди несовершенны.

Любая денежная сделка с тем, кому человек давно привык доверять, крайне опасна. И если дороги дружеские отношения, не следует их осквернять купли-продажей. Найдутся те, кто в этом отношении может похвастать позитивным опытом, но чаще всего после таких сделок у одной из сторон остается недосказанность, ведущая к разладу.