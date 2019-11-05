Власти решили сильно сократить количество автомобилей такси в России

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов внес предложение: администрации регионов дать возможность лимитировать число лицензий на такси. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо, направленное в Совет Федерации.

Депутат даже рассказал, что, по некоторым данным, оптимальным можно считать 30 разрешений на 1000 жителей. Но это лишь один из способов рассчета необходимого числа такси. Руководство регионов может воспользоваться и иными методами.

Новая мера, по мнению законотворца, должна сбалансировать спрос и предложение в этой сфере, а также обеспечить достойные заработки таксистам. Да только специалисты сервисов по заказу таксомоторов уверены, что нововведение приведет лишь к росту нелегального рынка извозчиков. Можно предположить, что агрегаторы еще и в разы поднимут тарифы, чтобы сохранить прибыль.

Кстати, в Думе ничего не сказали, как они собираются регулировать деятельность извозчиков в крупных городах, где последнее время жители начали пересаживаться с личных авто на такси, потому что дешевле вызвать «мотор» к подъезду, нежели оплачивать парковки с людоедскими тарифами.