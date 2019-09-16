Почему таксисты проигрывают от работы с агрегаторами

Число пассажиров, предпочитающих использовать мобильные приложения для вызова авто с шашечками, растет с каждым годом. Это действительно удобнее и выгоднее, чем заказ «мотора» в практически вытесненных традиционных диспетчерских службах. Но сами таксисты получили дополнительную нагрузку.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители компании по маркетинговым исследованиям рынков Discovery Research Group, водителям, для кого извоз — единственный источник дохода, приходится работать не менее 10 часов за смену. А все потому что, согласно опросу, за последнее время комиссия, которую вынуждены платить таксисты агрегаторам, сильно выросла, а стоимость поездок снизилась.

Для наглядности — немного статистики. Главный игрок на этом рынке — «Яндекс.Такси», его доля в первом полугодии дошла до 46,7%. На втором месте расположилась компания «Везёт» (24,1%), за ней следуют Gett (9,7%) и «Максим» (5,6%). Пятерку лидеров замыкает «Ситимобил» (1,6%).

Тем временем, за московскими таксистами вскоре введут дополнительный контроль. В данный момент, к примеру, тестируется цифровой сервис, отслеживающий через камеру в салоне признаки усталости водителя. К тому же, в обозримом будущем шоферов вообще заменят беспилотные машины.