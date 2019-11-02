Почему в бензобаки некоторых машин стоит добавлять немного масла

Сложно себе представить, как владелец новенькой KIA Rio или популярного кроссовера Mitsubishi Outlander на заправке подливает в бензобак немного масла для двухтактных двигателей. Так ведь можно и мотор угробить: на цилиндрах и свечах появится нагар — масло-то сгорит — а из трубы повалит синий дым. Действительно, современный автомобиль таких хитростей от счастливого обладателя не требует. То ли дело старенький «Жигуль» или «Москвич». Впрочем, пробежавшая несколько сот тысяч по нашим направлениям «иномарка» от такой «присадки» тоже не откажется. И вот почему.
Дело в том, что коктейль из 100 мл масла на 20 литров бензина, смешать и взболтать, значительно облегчит жизнь, например, топливного насоса, который подходит к завершению своего жизненного пути. Такая хитрость позволит не только победить неприятный звук его работы, но и незначительно повысить мощность. В любом случае, доехать до СТО поможет.
Второй немаловажный пункт — компрессия. Старые моторы регулярно и периодически страдают снижением этого важного показателя, что приводит к снижению мощности, повышенному расходу и многим другим неприятностям. Отвратительной, изматывающей всю душу детонации, например. Добавление масла в бензин позволит создать в ДВС дополнительное уплотнение, что приведет к увеличению показателей компрессии. Конечно, лучше перебрать мотор, заменить прокладки и выяснить истинную причину «недомоганий» мотора, но для «затыкания дыр» и такой способ подойдет. Как говорится, на безрыбье, и рак — рыба.
Кстати, технически у этого метода есть еще один очень серьезный плюс: на компрессионные кольца поршня смазки попадает невероятно мало, почти все «блага» достаются маслосьемному «овалу», поэтому «добавка» не повредит. Особенно, если мы говорим о глубоко подержанной технике, спроектированной во времена низкофорсированных моторов.
К тому же немного масла не повредит и железному топливному баку: конденсат и время исправно превращают его в решето, а масло позволит пусть и не столь глобально, но все же бороться с коррозией. Понимаете, почему в дефицитные времена каждый отечественный автомобиль получал свою порцию масла в бензин?
Безусловно, современному авто, особенно с инжекторным впрыском топлива, такие «присадки» ни к чему, да и от нагара на поршнях уйти не удастся. Синий дым из трубы, дополнительная нагрузка на катализатор и даже осадок на датчиках — привет, экология — ставит такую операцию под большой вопрос. Но подержанный отечественный автомобиль, которому испокон веков не хватало внимания и финансовых вложений, оснащенный, зачастую, старинной моделью силовой установки с карбюратором, точно скажет владельцу «спасибо», если тот добавит немного масла в топливную смесь.