Почему в бензобаки некоторых машин стоит добавлять немного масла

Сложно себе представить, как владелец новенькой KIA Rio или популярного кроссовера Mitsubishi Outlander на заправке подливает в бензобак немного масла для двухтактных двигателей. Так ведь можно и мотор угробить: на цилиндрах и свечах появится нагар — масло-то сгорит — а из трубы повалит синий дым. Действительно, современный автомобиль таких хитростей от счастливого обладателя не требует. То ли дело старенький «Жигуль» или «Москвич». Впрочем, пробежавшая несколько сот тысяч по нашим направлениям «иномарка» от такой «присадки» тоже не откажется. И вот почему.

Дело в том, что коктейль из 100 мл масла на 20 литров бензина, смешать и взболтать, значительно облегчит жизнь, например, топливного насоса, который подходит к завершению своего жизненного пути. Такая хитрость позволит не только победить неприятный звук его работы, но и незначительно повысить мощность. В любом случае, доехать до СТО поможет.

Второй немаловажный пункт — компрессия. Старые моторы регулярно и периодически страдают снижением этого важного показателя, что приводит к снижению мощности, повышенному расходу и многим другим неприятностям. Отвратительной, изматывающей всю душу детонации, например. Добавление масла в бензин позволит создать в ДВС дополнительное уплотнение, что приведет к увеличению показателей компрессии. Конечно, лучше перебрать мотор, заменить прокладки и выяснить истинную причину «недомоганий» мотора, но для «затыкания дыр» и такой способ подойдет. Как говорится, на безрыбье, и рак — рыба.