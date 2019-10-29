Власти хотят запретить автовладельцам обклеивать свои машины

Законотворец уверен, что разглядывая рисунки и вчитываясь в буквы, изображенные на стеклах и кузове авто, участники дорожного движения теряют бдительность. Иными словами, наклейки увеличивают риск попадания в ДТП, хотя никакой статистики, это подтверждающей, не было и нет.

А еще г-н Тен отчего-то решил, что мужчины за рулем ведут себя гораздо хуже, нежели представительницы прекрасной половины. Хотя, заметим, женщины пусть и реже попадают в крупные аварии, но зато чаще становятся участницами мелких.

– Нужно регламентировать все знаки, которые вещают о женщине за рулем, например, или изображение чайника, или надпись «соблюдай дистанцию». Я считаю, что лишнее — вешать изображение женской туфельки. Это дискриминация по половому признаку, потому что женщины бывают более дисциплинированными и опытными водителями, — забавы ради или пиара для косноязычно заявил новоявленный борец за повышение БДД Сергей Тен.

Кстати, если не знаете, как гаишники штрафуют водителей за наклейки на авто, то вам наверняка будет любопытно прочитать эту статью.