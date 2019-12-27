Как десятки тысяч россиян «разводят» операторов каршеринга

Желание пользоваться автомобилем и не платить штрафы; сесть за руль раньше сверстников без обучения в автошколе или подшофе; плохая репутация у операторов данного вида услуг — все это стало причиной того, что в интернете появилось полно продавцов фальшивых аккаунтов. И судя по тому, что творят на дорогах водилы арендных автомобилей, подобная услуга пользуется спросом.
Фальшивки
По некоторым данным, доля фальшивых аккаунтов в приложениях каршеринга составляет 20%, а число зарегистрированных пользователей сервисов поминутной аренды автомобилей, по статистике Сбербанка, например, в декабре 2018 года во всей стране составляло 229 000 человек. Иначе говоря, 45 800 пользователей каршеринга — это в прямом смысле обманщики, терроризирующие не только операторов, но и рядовых граждан. С учетом того, что данный вид сервиса в России и, в частности, в Москве растет, как на дрожжах, пропорционально множатся и мошенники, желающий покататься с ветерком за чужой счет, и те, кто зарабатывает на этих самых любителях переступать закон. Схема мошенничества проста.
На украденные документы регистрируются аккаунты в каршеринговых сервисах. Причем документы давно никто не ворует Данные с вашими фотографиями, паспортами, «правами», кредитками, адресами, телефонами и прочими данными личного характера давно в продаже — базы данных различных организаций у нас крадут регулярно и, увы, успешно.
А дальше — дело техники: регистрируются аккаунты, создается сайт по продаже контрафакта, и вот уже водители-нелегалы раскатывают по городам и весям, не соблюдая правила, плюя на камеры фиксации и рядовых водителей. И цена приемлемая — 400—500 рублей за аккаунт (не исключено, что при общении с продавцом цена подрастет до двух-трех тысяч). Кстати, при продаже фальшивок, среди их плюсов некоторые продавцы не стесняются прямым текстом указывать: «Это — ваша анонимность! Можно спокойно нарушать под камеры и не платить штрафы! Можно избежать ответственности при ДТП, или любой другой порчи каршерингового автомобиля!». Ну как тут не соблазниться?
Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что мгновенная карма работает и здесь. Чаще всего липовые аккаунты мошенникам продают такие же мошенники, которые без сожаления, как лохов, кидают всех желающих приобрести статус невидимки на дорогах. Других вычисляют сами операторы — в арендных автомобилях стоят системы телематики, иногда салоны оснащены видеокамерами — все это позволяет идентифицировать человека как по странному поведению за рулем, так и визуально. А дальше суды, штрафы, а то и тюремный срок.
Жизнь такая…
Да и законопослушные граждане тоже те еще выдумщики, когда дело касается возмещения ущерба, нанесенного ими арендованному автомобилю. Случается что в течение поездки граждане поцарапают или ударят машину, но не сообщают об этом оператору, а молчком закрывают поездку. Затем, помявшись минут 10 у автомобиля, снова арендуют его, но уже сообщают, что, мол, оставил у магазина, а кто-то плохой своими авоськами расцарапал кузов до грунта.
Любители халявы
Заправка каршеринговых автомобилей «за свои» возвращается клиентам как деньгами, так и бонусами и преференциями, достаточно предъявить чек. Но некоторые пользователи наивно полагают, что заправив машину на 1000 рублей, у кассы на бензоколонке можно взять чек с сумой заправки побольше. При этом важную информацию в чеке клиент, разумеется, всячески портит — порвался, испачкался, инопланетное вторжение, отгрызли мыши.
На начальном этапе такой вид мошенничества может и прокатывал. Но сейчас, благодаря различным датчикам, среди которых есть и датчик расхода и уровня топлива, каршеринговые автомобили можно считать одними из самых умных.
По крайней мере, они точно умней некоторых горе-аферистов, желающих заработать или попросту слить себе топливо. Оператору достаточно поднять статистику по конкретному автомобилю, и вас тут же объявят мошенником. То же самое и с воровством.
Ушлые любители халявы крадут с прокатных машин щетки стеклоочистителей, меняют свою старую резину на ту, что поновей, вынимают коврики, и даже снимают двери, совершенно не задумываясь о том, что своими действиями попадают под ст. 158 УК РФ — «Кража». А значит, оператор в своем намерении идти до конца, добьется заведения уголовного дела и расследования, которое, при наличии обилия камер. дойдет до своего логического завершение. Как говаривал Глеб Егорович Жеглов: «Вор должен сидеть в тюрьме!».
В назидание существующему и грядущему поколению пользователей сервиса каршеринга хочется сказать одно: не пытайтесь обмануть систему, она все равно вас переиграет. Технологии позволяют.