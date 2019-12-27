Как десятки тысяч россиян «разводят» операторов каршеринга

На украденные документы регистрируются аккаунты в каршеринговых сервисах. Причем документы давно никто не ворует Данные с вашими фотографиями, паспортами, «правами», кредитками, адресами, телефонами и прочими данными личного характера давно в продаже — базы данных различных организаций у нас крадут регулярно и, увы, успешно.

А дальше — дело техники: регистрируются аккаунты, создается сайт по продаже контрафакта, и вот уже водители-нелегалы раскатывают по городам и весям, не соблюдая правила, плюя на камеры фиксации и рядовых водителей. И цена приемлемая — 400—500 рублей за аккаунт (не исключено, что при общении с продавцом цена подрастет до двух-трех тысяч). Кстати, при продаже фальшивок, среди их плюсов некоторые продавцы не стесняются прямым текстом указывать: «Это — ваша анонимность! Можно спокойно нарушать под камеры и не платить штрафы! Можно избежать ответственности при ДТП, или любой другой порчи каршерингового автомобиля!». Ну как тут не соблазниться?

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что мгновенная карма работает и здесь. Чаще всего липовые аккаунты мошенникам продают такие же мошенники, которые без сожаления, как лохов, кидают всех желающих приобрести статус невидимки на дорогах. Других вычисляют сами операторы — в арендных автомобилях стоят системы телематики, иногда салоны оснащены видеокамерами — все это позволяет идентифицировать человека как по странному поведению за рулем, так и визуально. А дальше суды, штрафы, а то и тюремный срок.