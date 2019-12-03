Вводится запрет для «Газелей», такси и каршеринга парковаться во дворах

Требования к парковкам машин, использующихся в коммерческих целях, утверждены приказом Минтранса от 17.05.2018 № 199 и вступают в силу с 1 января 2020 года.

Новая редакция закона «О безопасности дорожного движения» требует, чтобы юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров и грузов, обязаны обеспечивать стоянку транспортных средств во внерабочее время на парковках, соответствующих этим требованиям.

Места стоянки таких машин должны быть освещены, оборудованы дорожными знаками и разметкой, соответствовать требованиям к дорожному покрытию.

Но самое главное в приказе ведомства — запрет на парковку машин, находящихся в собственности юрлиц и индивидуальных предпринимателей, «в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами».