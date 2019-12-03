Вводится запрет для «Газелей», такси и каршеринга парковаться во дворах

Требования к парковкам машин, использующихся в коммерческих целях, утверждены приказом Минтранса от 17.05.2018 № 199 и вступают в силу с 1 января 2020 года.
Новая редакция закона «О безопасности дорожного движения» требует, чтобы юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров и грузов, обязаны обеспечивать стоянку транспортных средств во внерабочее время на парковках, соответствующих этим требованиям.
Места стоянки таких машин должны быть освещены, оборудованы дорожными знаками и разметкой, соответствовать требованиям к дорожному покрытию.
Но самое главное в приказе ведомства — запрет на парковку машин, находящихся в собственности юрлиц и индивидуальных предпринимателей, «в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами».
Другими словами, с начиная с 1 января 2020-го года, мелкому предпринимателю или таксисту в России станет нельзя, например, оставить свою «Газель» возле подъезда и отправится домой отсыпаться после трудовой смены.
Точно также автомобили каршеринговых компаний будет запрещено оставлять во дворе своего дома. Горожанам, страдающим от паркующихся под окнами машин местных таксистов и «газелистов», этот приказ Минтранса — как бальзам на душу.
С одной, правда, оговоркой: за нарушение нового запрета в российском законодательстве не предусмотрено вообще никакого наказания. Поэтому выполнять на практике эту новеллу никто не будет.
Кроме того, приказ, с формальной точки зрения, не касается, например, той же «Газели», принадлежащей частному лицу, не зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя и не связанного никакими официальными договорными отношениями с каким-либо юридическим лицом.