5 самых страшных находок в каршеринговых автомобилях

Удобства сервиса каршеринга налицо — не нужно содержать автомобиль, платить налоги, заправлять топливом, искать место на забитой парковке у дома. Чтобы найти подходящую машину, нужно всего-то запустить приложение одного из операторов данной услуги, и вы уже катите по городу с комфортом. Но где есть плюсы, там всегда найдется место и минусам.
Пользователи прокатных автомобилей, оказывается, довольно рассеянны, и порой оставляют в машинах такие вещи, от которых у неподготовленного человека может случиться инфаркт.
Эти глаза напротив…
Например, пользователем одного из операторов каршеринга в прокатном автомобиле была обнаружена коробка с поросячьими глазками, аккуратно и с заботой уложенными в коробку. Очевидно, что свиные глазные яблоки были предназначены для медицинских исследований. И их случайно оставил в машине какой-то молодой лаборант.
Впрочем, нашедший коробку водитель, сообщил обо всем компании, которая быстро нашла владельца и вернула ему бокс со страшным для далекого от науки человека содержимым.
Мир праху…
А как бы вы себя повели, если бы обнаружили в каршеринговом автомобиле красивый сосуд, который, к тому же, явно чем-то наполнен? Предвосхищая ответы, хочется сразу дать наставление: обо всех забытых другими водителями вещах, сразу сообщайте оператору. Во-первых, мало ли, что это за предметы.
Открывая и распаковывая их самостоятельно, вы рискуете нарваться на неприятности. Во-вторых, помните, если даже предмет и не несет угрозы здоровью и жизни, это не ваша вещь, и она может быть крайне дорога для того, кто ее случайно оставил или потерял.
В данном случае находка оказалась урной с прахом усопшего родственника одного из пользователей сервиса прокатных автомобилей, которая была ему возвращена в целостности и сохранности.
Я у твоих ног, спасибо не говори…
Еще одной не очень приятной находкой являются всевозможные протезы. Например, зубные. Раньше их оставляли бабушки и дедушки под кроватью в стакане с водой, а сейчас просто забывают в прокатных машинах.
Протезы находят в бардачке, под сиденьями и даже в багажнике. Причем вставными челюстями дело не обходится. Пользователи каршеринга не раз обнаруживали в машинах протезы рук и ног.
Секс-секс, как это мило…
Беря в аренду каршеринговый автомобиль, нужно быть готовым ко всему. В сети полно историй, как эти машины снимает для удовлетворения своих животных потребностей молодежь, и во что после этих автоутех превращается салон.
Поэтому осматривая предполагаемую для поездки машину, не удивляйтесь фаллоимитаторам в бардачке, распутным нарядам в багажнике и обилию в салоне пузырьков с явно не автомобильной смазкой. Про использованные презервативы можно было бы даже и не упоминать.
Да, представьте себе, такого рода аксессуары в каршеринге — не редкость.
Котики-наркотики…
Замыкают список неприятных находок — наркотики. Жестокая реальность, но да…, от каршеринга можно не только получить удовольствие, но и попасть в пренеприятнейшую историю, случись полиции обнаружить в арендованном вами автомобиле наркоту.
К сожалению, приобрести анонимный аккаунт в сети для пользования сервисами поминутной аренды автомобилей сегодня не проблема. Чем, собственно, и пользуются злоумышленники.
Поэтому если вы обнаружили не вами оставленный предмет, сверток или пакет с сомнительным содержимым, не прикасайтесь к нему ни в коем случае. Это лишь усугубит ваше положение, ведь обычное автопутешествие может обернуться поездкой в места не столь отдаленные.