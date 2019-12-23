5 самых страшных находок в каршеринговых автомобилях

Удобства сервиса каршеринга налицо — не нужно содержать автомобиль, платить налоги, заправлять топливом, искать место на забитой парковке у дома. Чтобы найти подходящую машину, нужно всего-то запустить приложение одного из операторов данной услуги, и вы уже катите по городу с комфортом. Но где есть плюсы, там всегда найдется место и минусам.

Пользователи прокатных автомобилей, оказывается, довольно рассеянны, и порой оставляют в машинах такие вещи, от которых у неподготовленного человека может случиться инфаркт.