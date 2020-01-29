Audi в России привлекает новых клиентов технологиями и теплым пляжем

На сочинском горнолыжном курорте «Роза Хутор» 15 февраля компания Audi откроет интерактивный павильон, приурочив это событие к финалу ежегодного любительского турнира по горнолыжному слалому Audi quattro Winter Cup.

Помимо конкурсов, немцы предложат посетителям курорта теплый пляж, где, отложив в сторону снаряжение, можно отдохнуть на подогреваемых шезлонгах. Сам павильон тоже необычен: его стены умеют менять цвет в зависимости от освещения.

Гвоздем мероприятия, завершающегося 20 марта, маркетологи марки сделали купеобразный кроссовер Audi Q8, предлагая познакомиться с автомобилем, его оснащением и внедорожными качествами. Напомним, что полноразмерный паркетник предложен в нашей стране с трехлитровым дизелем мощностью 249 л. с. или с 340-сильным бензиновым мотором аналогичного объема. Ценник стартует от 5 145 000 рублей.