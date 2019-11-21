В Россию везут большой «заряженный» кроссовер Audi

Большой купе-кроссовер Audi Q8, чья премьера прошла в Китае летом прошлого года, выкатили в спортивной версии. Премиальный «паркетник» вооружили четырехлитровым бензиновым V8 с наддувом мощностью 600 л. с., работающим с восьмиступенчатым «автоматом» tiptronic и полным приводом quattro.

Мотор получил «надстройку» в виде 48-вольтового стартер-генератора с ременным приводом и литий-ионной батареей, благодаря чему может сэкономить до 0,8 л топлива на «сотню». Кроме того, двигатель «научили» отключать несколько цилиндров, если он начинает работать при низких нагрузках.

Агрегат помогает авто «выстреливать» с нуля до 100 км/ч всего за 3,8 секунды, а до второй сотни — за 13,7 секунды. Максимальная скорость кроссовера ограничили отметкой в 250 км/ч. С пакетом Dynamic, предложенным за доплату, «максималка» достигнет 305 км/ч.