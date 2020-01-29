ГИБДД Москвы запретят штрафовать водителей за скорость, «встречку», непропуск пешеходов

Мы, конечно, понимаем, что поговорка «Россия — не Москва» появилась не на пустом месте. Но до того, чтобы фактически закрепить сей образчик современного фольклора в одном из федеральных Кодексов, а именно в КоАП РФ — еще никто пока не додумался. Никто, кроме решивших скромно остаться безымянными авторов закнопроекта с длинным и скучным названием: «О внесении изменений в КоАП в связи с передачей части полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения органу исполнительной власти столицы РФ города федерального значения Москвы».

Обычно под законопроектами, выдвигаемыми депутатами ГД, стоят их подписи. Характерно, что под этим документом в электроной базе Госдумы не числится вообще ни одной. Реальные его создатели предпочли скрыться под вывеской «Комитет по конституционному законодательству и госстроительству ГД». Но после внимательнго изучения текста документа становится вполне понятна причина неожиданной застенчивости его авторов.

Если коротко, то в документе предлагается практически полностью отодвинуть ГИБДД от оформления штрафов по федеральному КоАП и отдать это дело на откуп исключительно московских чиновников.