Десантура: почему даже платная парковка не решает проблемы дефицита меcт для стоянки

Только на поверку для туристов этот свет оказывается красным. Ведь постояльцы даже очень фешенебельных отелей вынуждены преодолевать на пути к богатой русской культуре не только многочасовые столичные пробки, но даже до трансфера добираться семь верст пешком, поскольку остановиться туристическим автобусам решительно негде. Не решает проблему доступного города для его гостей и все разрастающееся в своих масштабах столичное такси.
Представители этой отрасли отметили, что в среднем каждый водитель «шашечек» получает по два штрафа в день ежедневно. А Станислав Швагерус — руководитель центра компетенций АНО МЕФТ, напомнил еще об одной болезненной проблеме таксистов — штрафах от стрит-фальконов, которые, как отметил эксперт, возмутительны не потому, что таксисты только и норовят нарушить ПДД, а потому, что время для остановки и высадки пассажира продолжительностью в 10 секунд, не закрепленное ни в каких ГОСТах, просто не оставляет выбора тем, кто хотел бы не нарушать правила. В конце концов ни туристы, ни сами москвичи — не тренированные десантники, которые могут рассчитаться с водителем и выскочить из машины, едва она успела остановиться. На эти устройства, кстати сказать, пару лет назад попытались пожаловаться в прокуратуру депутаты Госдумы, однако раз они до сих пор работают, что-то у народных избранников с правоохранителями не сложилось.
– Проблема не только в плохой норме, но и в том, что здесь полностью проигнорирован принцип целесообразности административного наказания и юридической ответственности', — считает Швагерус. — При желании, на высадку пассажиров можно отвести и 5 секунд. Но чем это обосновано? Каким нормативно-правовым актом? Просто так захотел город?..
С том, что желания и инициативы столичной администрации в части развития парковочного пространства не всегда совпадают с интересами туристов и горожан, согласился и координатор сообщества «Автомобилистов Москвы» Леонид Антонов. По его мнению, Москве пора перестать ориентироваться в своем развитии на островные государства и на несопоставимые по размерам с мегаполисами миниатюрные города Европы, а задействовать все возможные современные инженерные решения для развития.
– Повышение уровня благосостояния граждан — задача, которую поставил перед правительством Президент РФ, всегда ведет к повышению уровня автомобилизации, а значит, повторять как мантру, что мы будем в первую очередь ориентироваться на развитие общественного транспорта и всех на него пересадим, создав невыносимые условия для передвижения на личном — идея в корне неправильная', — уверен г-н Антонов.
По итогам «круглого стола» было решено сформировать общественные предложения по разрешению сложившейся ситуации, которые представители Общественной палаты направят на рассмотрение депутатам Госдумы.