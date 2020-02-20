Десантура: почему даже платная парковка не решает проблемы дефицита меcт для стоянки

Только на поверку для туристов этот свет оказывается красным. Ведь постояльцы даже очень фешенебельных отелей вынуждены преодолевать на пути к богатой русской культуре не только многочасовые столичные пробки, но даже до трансфера добираться семь верст пешком, поскольку остановиться туристическим автобусам решительно негде. Не решает проблему доступного города для его гостей и все разрастающееся в своих масштабах столичное такси.

Представители этой отрасли отметили, что в среднем каждый водитель «шашечек» получает по два штрафа в день ежедневно. А Станислав Швагерус — руководитель центра компетенций АНО МЕФТ, напомнил еще об одной болезненной проблеме таксистов — штрафах от стрит-фальконов, которые, как отметил эксперт, возмутительны не потому, что таксисты только и норовят нарушить ПДД, а потому, что время для остановки и высадки пассажира продолжительностью в 10 секунд, не закрепленное ни в каких ГОСТах, просто не оставляет выбора тем, кто хотел бы не нарушать правила. В конце концов ни туристы, ни сами москвичи — не тренированные десантники, которые могут рассчитаться с водителем и выскочить из машины, едва она успела остановиться. На эти устройства, кстати сказать, пару лет назад попытались пожаловаться в прокуратуру депутаты Госдумы, однако раз они до сих пор работают, что-то у народных избранников с правоохранителями не сложилось.