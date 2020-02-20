Десантура: почему даже платная парковка не решает проблемы дефицита меcт для стоянки

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На днях в Общественной палате РФ прошел «круглый стол» о том, чего нет. Представители транспортных ведомств, общественники и эксперты обсудили проблемы платных парковок в центре столицы. Удивительное дело: парковки все дорожают (с 17 февраля 2020 года еще на 80 улицах они стоят 380 рублей в час), но доступнее в центральной части города все равно не становятся. Не удивительно, что страдают от дефицита парковочных мест не только местные жители, но и туристическая отрасль, которой, согласно текущей политике московской мэрии, сейчас везде у нас дорога и зеленый свет.

Только на поверку для туристов этот свет оказывается красным. Ведь постояльцы даже очень фешенебельных отелей вынуждены преодолевать на пути к богатой русской культуре не только многочасовые столичные пробки, но даже до трансфера добираться семь верст пешком, поскольку остановиться туристическим автобусам решительно негде. Не решает проблему доступного города для его гостей и все разрастающееся в своих масштабах столичное такси.

Представители этой отрасли отметили, что в среднем каждый водитель «шашечек» получает по два штрафа в день ежедневно. А Станислав Швагерус — руководитель центра компетенций АНО МЕФТ, напомнил еще об одной болезненной проблеме таксистов — штрафах от стрит-фальконов, которые, как отметил эксперт, возмутительны не потому, что таксисты только и норовят нарушить ПДД, а потому, что время для остановки и высадки пассажира продолжительностью в 10 секунд, не закрепленное ни в каких ГОСТах, просто не оставляет выбора тем, кто хотел бы не нарушать правила. В конце концов ни туристы, ни сами москвичи — не тренированные десантники, которые могут рассчитаться с водителем и выскочить из машины, едва она успела остановиться. На эти устройства, кстати сказать, пару лет назад попытались пожаловаться в прокуратуру депутаты Госдумы, однако раз они до сих пор работают, что-то у народных избранников с правоохранителями не сложилось.

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– Проблема не только в плохой норме, но и в том, что здесь полностью проигнорирован принцип целесообразности административного наказания и юридической ответственности', — считает Швагерус. — При желании, на высадку пассажиров можно отвести и 5 секунд. Но чем это обосновано? Каким нормативно-правовым актом? Просто так захотел город?..

С том, что желания и инициативы столичной администрации в части развития парковочного пространства не всегда совпадают с интересами туристов и горожан, согласился и координатор сообщества «Автомобилистов Москвы» Леонид Антонов. По его мнению, Москве пора перестать ориентироваться в своем развитии на островные государства и на несопоставимые по размерам с мегаполисами миниатюрные города Европы, а задействовать все возможные современные инженерные решения для развития.

– Повышение уровня благосостояния граждан — задача, которую поставил перед правительством Президент РФ, всегда ведет к повышению уровня автомобилизации, а значит, повторять как мантру, что мы будем в первую очередь ориентироваться на развитие общественного транспорта и всех на него пересадим, создав невыносимые условия для передвижения на личном — идея в корне неправильная', — уверен г-н Антонов.

По итогам «круглого стола» было решено сформировать общественные предложения по разрешению сложившейся ситуации, которые представители Общественной палаты направят на рассмотрение депутатам Госдумы.

парковка, платная парковка, безопасность дорожного движения, дептранс, такси
20 февраля 2020
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