Не мытьем, так катаньем власти все же запретят парковку во дворах

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Ну вот, господа, и приехали! Доехали, так сказать, до конечной точки нашего маршрута. Давняя мечта московского правительства раз и навсегда освободить город от пробок и заторов начала принимать реальные формы. Столичный Дептранс устами подведомственного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) обнародовал план фактически полной ликвидации частного автотранспорта в Первопрестольной, как класса.

«Специалисты» ведомства приступили к разработке рекомендаций по тотальному очищению дворов города от автотранспорта. «Щадящий» вариант предусматривает организацию движения по ним по придомовой дороге в виде извивающихся поворотов. Радикальный и называется радикально — «Двор без машин». И как вы думаете, учитывая лютую нелюбовь команды мэра Собянина к моторизованным гражданам, какая из концепций победит? При этом противники личных авто сегодня даже не удосуживаются хоть как-то обосновать грядущий запрет на парковку во дворах.

Нет, они упоминают, что, например, в прошлом году здесь случилось аж 130 аварий, в которых, в основном, легко пострадали только автомобили (всего в мегаполисе происходит около 10 000 ДТП в год). Но при этом почему-то забывают сказать, что это во всех смыслах мизерное число ДТП пришлось более чем на 13 млн. жителей из 40 000 жилых домов (и, соответственно, дворов), стоящих сегодня в столице. Не говорят они и о том, сколько инцидентов зафиксировано во дворах нежилых строений (офисы, промзоны, предприятия), которых в городе почти в два раза больше. Да и вообще, если по гамбургскому счету, из около 400 погибших в Москве в минувшем году пешеходов, каждый четвертый пострадал исключительно по своей вине. При этом смертельных ДТП во дворах вообще зафиксировано не было.

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Иначе говоря, готовящиеся новации иначе, как геноцидом водителей назвать нельзя: граждане, лишенные права ставить свои транспортные средства у подъездов, будут вынуждены от них избавиться, поскольку хранить автомобиль станет физически негде (УДС на всех при любых раскладах не хватит), или запредельно дорого: стоимость парковки при методичном сокращении «бесплатных» улиц увеличивается регулярно.

Впрочем, если городские власти все-таки выберут «извивающиеся дороги», то, учитывая их богатейший опыт «заужайзинга», число машино-мест во дворах сократиться по-сути столь же катастрофически. Кстати сказать, другой способ борьбы с автомобилизацией, рассматриваемый ими, — строительство новых домов вообще без парковочныых мест. И на этом фоне особо цинично звучит заявление главного столичного транспортника, заместителя мэра г-на Ликсутова, сделанное год назад:

– Мы являемся категорическими противниками любого регулирования дворовой территории со стороны правительства Москвы. Все полномочия определять, для каких целей они хотят использовать свою дворовую территорию, есть у самих жителей, — сказал он тогда в интервью газете «Коммерсант».

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Любопытно при этом, что все многочисленные действия столичных властей, значительно ухудшающие положение автовладельцев, принимаются последними если и на ура, то вполне равнодушно. Достаточно вспомнить прошлогодний митинг в Сокольниках против платных парковок. Из около 4 млн. столичных автовладельцев на него пришли всего 2000 человек, что дало чиновникам моральное право утверждать, будто платные парковки пришлись автолюбителям по душе. Интересно в этой связи, как они отреагируют и на «Дворы без машин», и на такой вот пост активных горожан на страничке сообщества «Синие ведерки», который мы приводим без купюр:

– Уважаемые участники группы! Ни для кого из вас не секрет, что людоедская политика московских властей в отношении автомобилистов зашла слишком далеко и становится все более агрессивной: бесконечное расширение зон платной парковки, искусственное сокращение парковочных мест, «клыки Ликсутова» и т. д. и т. п. Теперь чиновники хотят запретить нам парковаться возле наших домов, то есть фактически вынудить нас отказаться от своего авто! Вот к чему привела наша пассивность.

Мы возмущаемся в соцсетях, но ничего не делаем для того, чтобы привести в чувство зарвавшихся чиновников и отстоять свое право спокойно пользоваться своим авто. Где наши массовые протесты? Где митинги и шествия? Почему мы еще не завалили письмами администрацию Президента РФ? Можно, конечно, оправдать свое нежелание действовать рассуждениями о том, что все бесполезно.

Но, во-первых, практика показывает, что не бесполезно. Во-вторых, в любом случае нельзя сдаваться, надо использовать все законные методы борьбы! Отсюда вопрос: готовы ли участники группы перенести свое возмущение из Сети на улицы, готовы ли выйти на митинг против ликсуто-собянинского произвола?..

парковка, эвакуаторы, платная парковка, дептранс, цодд, скандал
19 февраля 2020
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