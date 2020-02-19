Не мытьем, так катаньем власти все же запретят парковку во дворах

Любопытно при этом, что все многочисленные действия столичных властей, значительно ухудшающие положение автовладельцев, принимаются последними если и на ура, то вполне равнодушно. Достаточно вспомнить прошлогодний митинг в Сокольниках против платных парковок. Из около 4 млн. столичных автовладельцев на него пришли всего 2000 человек, что дало чиновникам моральное право утверждать, будто платные парковки пришлись автолюбителям по душе. Интересно в этой связи, как они отреагируют и на «Дворы без машин», и на такой вот пост активных горожан на страничке сообщества «Синие ведерки», который мы приводим без купюр:

– Уважаемые участники группы! Ни для кого из вас не секрет, что людоедская политика московских властей в отношении автомобилистов зашла слишком далеко и становится все более агрессивной: бесконечное расширение зон платной парковки, искусственное сокращение парковочных мест, «клыки Ликсутова» и т. д. и т. п. Теперь чиновники хотят запретить нам парковаться возле наших домов, то есть фактически вынудить нас отказаться от своего авто! Вот к чему привела наша пассивность.

Мы возмущаемся в соцсетях, но ничего не делаем для того, чтобы привести в чувство зарвавшихся чиновников и отстоять свое право спокойно пользоваться своим авто. Где наши массовые протесты? Где митинги и шествия? Почему мы еще не завалили письмами администрацию Президента РФ? Можно, конечно, оправдать свое нежелание действовать рассуждениями о том, что все бесполезно.

Но, во-первых, практика показывает, что не бесполезно. Во-вторых, в любом случае нельзя сдаваться, надо использовать все законные методы борьбы! Отсюда вопрос: готовы ли участники группы перенести свое возмущение из Сети на улицы, готовы ли выйти на митинг против ликсуто-собянинского произвола?..