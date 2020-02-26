Стоит ли устанавливать шлагбаумы в своих дворах

Давайте просто представим ситуацию, когда вся эта история со шлагбаумами в каждом доме ожидаемо дойдет до полного абсурда. Выезжая из своего двора и желая, чтобы мое место было свободным к возвращению, я закрою его шлагбаумом. Но приехав на работу, что я увижу первым делом? Правильно. Что припарковаться там совершенно негде. Ведь местные жители используют шлагбаумы для сохранности своих мест. Тоже самое произойдет, да уже происходит, например, возле любой поликлиники, где соседние дома давно возмущаются, что «чужие» машины мешают им жить. Вы приезжаете к врачу — и натыкаетесь на шлагбаум.

Тот же заградительный механизм встретит вас при поездке на фитнес, в гости, к родителям, к больницам и школам — к последним, как к режимным объектам, давно близко не подъехать, к магазинам и аптекам, не говоря уже о том, что шлагбаумы ощутимо тормозят работы жизненно важных экстренных служб.

Покружив по городу, нам скоро ничего не останется, кроме как несолоно хлебавши вернуться к себе во двор. Не успев сделать важных дел, но зато с теплом в душе от мысли, что никто не занял наше место.

В итоге, борясь за личный комфорт и создавая препятствия для «чужих», самыми злыми Буратино мы, кажется, становимся сами себе. Что только на руку чиновникам, планомерно вытесняющим частные авто из города — желающих прокатиться по своим делам гражданам будет проще вызвать такси, чем маяться в поисках стоянки…