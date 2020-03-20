Такси и каршеринг могут запретить, как рассадник коронавируса

Ведь не нужно быть врачом-эпидемиологом или специалистом в области гражданской обороны, чтобы понимать: любые скопления людей — потенциальный очаг заражения и дальнейшего распространения инфекции.

И вот в Первопрестольной отправили школьников по домам, запретили массовые мероприятия, настоятельно рекомендуют работодателям переводить сотрудников на удаленную работу из дома. Но никто пока и не заикается о том, что самое главное ежедневное «массовое мероприятие» столицы — общественный транспорт.

Только в метро каждый рабочий день до пандемии спускалось не менее 5 млн. человек (не менее трети официально живущих в городе!). Сейчас, в связи с принятыми антикоронавирусными мерами, в вагонах метрополитена, как и в наземном транспорте, даже в часы пик народа стало поменьше, но все равно — отнюдь не пусто.

И далеко не все пассажиры едут в медицинских масках, поскольку купить их сейчас в столице проблематично: даже сотрудники большинства аптек общаются с покупателями без какой-либо защиты такого рода.