Такси и каршеринг могут запретить, как рассадник коронавируса

Ведь не нужно быть врачом-эпидемиологом или специалистом в области гражданской обороны, чтобы понимать: любые скопления людей — потенциальный очаг заражения и дальнейшего распространения инфекции.
И вот в Первопрестольной отправили школьников по домам, запретили массовые мероприятия, настоятельно рекомендуют работодателям переводить сотрудников на удаленную работу из дома. Но никто пока и не заикается о том, что самое главное ежедневное «массовое мероприятие» столицы — общественный транспорт.
Только в метро каждый рабочий день до пандемии спускалось не менее 5 млн. человек (не менее трети официально живущих в городе!). Сейчас, в связи с принятыми антикоронавирусными мерами, в вагонах метрополитена, как и в наземном транспорте, даже в часы пик народа стало поменьше, но все равно — отнюдь не пусто.
И далеко не все пассажиры едут в медицинских масках, поскольку купить их сейчас в столице проблематично: даже сотрудники большинства аптек общаются с покупателями без какой-либо защиты такого рода.
Однако закрывать московский метрополитен по примеру, скажем, Киева, никто не готов. По крайней мере — пока. Ведь это означало бы фактическую заморозку всей жизни города, а экономические последствия таких «каникул» куда страшнее любого коронавируса.
Но коли остановить метрополитен не реально, то, по идее, нужно стимулировать людей пользоваться индивидуальным транспортом в период эпидемиологической опасности. Причем речь идет отнюдь не о каршеринге или такси.
Наоборот: эти способы передвижения неплохо было бы вообще запретить на время пандемии. Народу через каждое из таких транспортных средств за день проходит масса. Кто из них больной, а кто здоровый — пойди разбери.
Да, сейчас ГИБДД в сопровождении сотрудников Роспотребнадзора массово «трясет» таксистов на предмет обязательного наличия в машинах дезинфицирующих средств и медицинских масок. Но кто проверит: пользуется ли конкретный водитель ими по назначению?
А в каршеринговых машинах такого даже теоретически не предусмотрено. Эта категория «общественного транспорта» и в лучшие времена вызывала массу вопросов в том числе и с точки зрения соблюдения санитарных норм, а уж сейчас — и подавно.
С другой стороны, возвращаясь к такси, если у самого водителя температура и кашель, он что, пойдет по своей воле на двухнедельный карантин
Да ни за что! Он же на арендованной машине, его жизнь ежедневно течет по живоглотскому ритму: как проснулся утром — уже должен таксопарку 1500 рублей. И потому даже находясь при смерти, он будет рулить, разнося заразу, пока не свалится без сил.
Другими словами, если дойдет до запрета перемещения людей на общественном транспорте, то, по уму, следовало бы начать именно с такси и каршеринга. Но как в таком случае не «убить» экономику города и одновременно снизить вероятность заражения людей, вынужденных ежедневно ездить на работу?
Ответ лежит на поверхности: по возможности пересадить граждан их на личный автотранспорт, чтобы не кашляли друг на друга в метро и автобусах-трамваях. Но этому решению мешает все расползающаяся по московским улицам зона платной парковки.
Значит, следовало бы на время эпидемии отменить ее по всему городу — и в центре Москвы, и в периферийных районах.
Особо упертым столичным урбанистам было бы интересно узнать, что именно так уже поступили в Австрии. Там, начиная с 17 марта, парковка на улицах Вены и других крупных городов страны становится бесплатной — в связи с коронавирусом.
В этой связи несколько обнадеживает, что и в России хватает здравомыслящих людей. Так, вице-спикер Госдумы, депутат от «Единой России» Петр Толстой около недели назад официально обратился к Сергею Собянину с предложением на период пандемии коронавируса отменить систему платных парковок в городе.
А на днях к нему присоединился замглавы фракции ЛДПР в Думе, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он предложил уже премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть возможность полной отмены или значительного снижения расценок на парковку для частных автомобилей — но уже в масштабах всей страны.
Правда, реакции ни со стороны московской мэрии, ни от правительства пока не последовало. Хотя Сергей Собянин является первым заместителем руководителя координационного совета по борьбе с распространением коронавируса при Правительстве РФ Михаила Мишустина