Шиномонтажникам «коронавирусные каникулы» Путина — не указ

А тут — объявление «коронавирусных каникул» с 28-го марта по 6-е апреля, то есть все точки шиномонтажа будут закрыты, какая досада! Портал «АвтоВзгляд» решил проверить: как на самом деле обстоят дела в этой сфере.

Для этого мы обзвонили пару десятков столичных пунктов шиномонтажа под видом клиента, который хочет сменить резину именно в понедельник, 30-го марта. И нам открылась любопытная картина.

Только в двух местах нам сурово ответили, что согласно президентскому указу, работают «крайний день» 27 марта, а после — «офис на лопату», как говорится. В одной сети шиномонтажных центров сообщили, что до сих пор не знают, будут ли работать завтра (28 марта), а уж про 30-е и подавно. И посоветовали позвонить им непосредственно в день визита.