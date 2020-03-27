Шиномонтажникам «коронавирусные каникулы» Путина — не указ

А тут — объявление «коронавирусных каникул» с 28-го марта по 6-е апреля, то есть все точки шиномонтажа будут закрыты, какая досада! Портал «АвтоВзгляд» решил проверить: как на самом деле обстоят дела в этой сфере.
Для этого мы обзвонили пару десятков столичных пунктов шиномонтажа под видом клиента, который хочет сменить резину именно в понедельник, 30-го марта. И нам открылась любопытная картина.
Только в двух местах нам сурово ответили, что согласно президентскому указу, работают «крайний день» 27 марта, а после — «офис на лопату», как говорится. В одной сети шиномонтажных центров сообщили, что до сих пор не знают, будут ли работать завтра (28 марта), а уж про 30-е и подавно. И посоветовали позвонить им непосредственно в день визита.
Зато остальные более чем полтора десятка шиномонтажных точек и сетей с удовольствием записали автора этих строк на смену резины 30-го марта. То есть там считают, что путинский указ о «коронавирусных каникулах» на них не распространяется. И, похоже, они совершенно правы. Ведь если следовать букве президентского документа, то мы увидим, что в пункте первом он требует «установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни»…
Любая нормальная шиномонтажная мастерская или автосервис работает и в рабочие дни с понедельника по пятницу, и в не рабочие — субботу и воскресенье. Таким образом, они на вполне законных основаниях могут продолжать обслуживать автовладельцев и в период с 28-го марта по 6-е апреля. Трактуя его, как затянувшиеся выходные.
Что касается указа мэра Москвы Сергея Собянина от 26 марта, где он вводит режим «повышенной готовности» в городе, то и с этой стороны у автосервисов, шиномонтажных пунктов, автомоек, тюнинг-мастерских и прочего «околоавтомобильного» бизнеса никаких проблем быть не должно.
«Повышенная готовность» касается лишь экстренных служб, медицины, местных чиновников и работников всяческих ГУПов МУПов и им подобных «Жилищников». Прочим гражданам, как и работникам сферы авторемонта и обслуживания машин, это все «параллельно». Закрытие торговых точек, кроме аптек и продовольственных магазинов, объявленное в городе — тоже мимо. К культурно-развлекательным объектам, которые Собянин тоже решил прикрыть до 10-го апреля, ближайшую «шиномонтажку» тоже не отнесешь.
Поэтому на внезапно выдавшихся «коронавирусных каникулах» у автомобилистов столицы есть отличная возможность спокойно заняться своей машиной. Благо народу сейчас в городе будет мало — многие рванут бояться COVID-19 на свои дачи.