Toyota Camry и другие: названы самые угоняемые автомобили в Москве

Столичным лидером угонов по-прежнему остается Toyota Camry. Эту модель, по подсчетам аналитиков из «АльфаСтрахование», забрали в 0,68% случаев. Второе место занял Lexus LX (0,54%). Отмечается, что эта парочка входит в первую тройку четвертый год подряд.

Третья и четвертая строчки достались внедорожникам Toyota Land Cruiser (0,53%) и Land Cruiser Prado (0,50%). ТОП-5 замыкает кроссовер Toyota RAV4 (0,34%) — сегодняшний бестселлер марки, потеснивший с первого места «Камри». Далее по порядку расположились: паркетники Hyundai Santa Fe (0,33%) и Lexus NX (0,29%), «бюджетник» KIA Rio (0,26%), Lexus RX (0,23%) и BMW 5-серии (0,22%).

Специалисты сообщают, что чаще всего преступники забирают чужие авто ночью с дворовых парковок или днем со стоянок у торговых центров. Наиболее распространенный из способов угонов — взлом дверных замков и замков зажигания, кроме того, воры часто разбивают стекло.

Кстати, кризис всегда приносит с собой острую криминогенную обстановку. Так что в надвигающейся непростой экономической ситуации, наверняка, сильно подскочит число угонов. Но можно надеяться, что Toyota и Lexus будут воровать реже обычного.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», японцы стали наносить на детали своих машин многочисленные микроскопические идентификационные метки. Их нельзя подделать. Так что перепродать украденную машину становится практически невозможно.