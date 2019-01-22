Что делать, если ключ сломался в замке зажигания или в двери автомобиля

Автопроизводители,как могли,постарались уберечь своего покупателя от тяжелой и грустной истории сломанного в замке ключа, просто отказавшись от металлического «жала» в угоду технологичной кнопки. Согласитесь, когда нажимаешь на кнопку — сложно что-то сломать. Но, как показывает практика, ключ все равно есть — в каждом электронном брелоке — и он может пригодиться. Значит, однажды и вам, владельцы новеньких современных авто, доведется услышать этот отвратительный хруст и ощутить пальцами, как возникает из неоткуда огромная и по умолчанию дорогостоящая в решении проблема. Проблема сломавшегося в замке ключа. Так что же делать?

Малой кровью

Если ключ уже сломался, но торчит из замка грустным огрызком, то вам крепко повезло. По факту — это двойная удача. Потому что остатки основания помогут вам самостоятельно вытащить поврежденный элемент из скважины. Правда, овременные ключи «сидят» в ней плотно, поэтому попытка извлечения пальцами вряд ли приведет к успеху. То ли дело — пассатижи! А еще лучше воспользоваться «мультитулом» с тонким носиком, который и позволит глубже захватить застрявший предмет. Нет под рукой нужного инструмента? Не беда! Два ключа от квартиры/гаража/дачи/почтового ящика/велосипедного крепления, упертые с двух сторон в «облом», справятся с поставленной задачей. Зажать посильнее, да потянуть в сторону «выхода» поаккуратнее — и будет вам счастье.