Что делать, если ключ сломался в замке зажигания или в двери автомобиля

Излишнее усилие и замерзшая вода, резкое движение и ржавчина, механическая поломка и чужое воздействие — вот короткий список причин, по которым ключ может просто обломиться в замке зажигания. Как поступить в этой сложной и откровенно неприятной ситуации, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Автопроизводители,как могли,постарались уберечь своего покупателя от тяжелой и грустной истории сломанного в замке ключа, просто отказавшись от металлического «жала» в угоду технологичной кнопки. Согласитесь, когда нажимаешь на кнопку — сложно что-то сломать. Но, как показывает практика, ключ все равно есть — в каждом электронном брелоке — и он может пригодиться. Значит, однажды и вам, владельцы новеньких современных авто, доведется услышать этот отвратительный хруст и ощутить пальцами, как возникает из неоткуда огромная и по умолчанию дорогостоящая в решении проблема. Проблема сломавшегося в замке ключа. Так что же делать?
Малой кровью
Если ключ уже сломался, но торчит из замка грустным огрызком, то вам крепко повезло. По факту — это двойная удача. Потому что остатки основания помогут вам самостоятельно вытащить поврежденный элемент из скважины. Правда, овременные ключи «сидят» в ней плотно, поэтому попытка извлечения пальцами вряд ли приведет к успеху. То ли дело — пассатижи! А еще лучше воспользоваться «мультитулом» с тонким носиком, который и позволит глубже захватить застрявший предмет. Нет под рукой нужного инструмента? Не беда! Два ключа от квартиры/гаража/дачи/почтового ящика/велосипедного крепления, упертые с двух сторон в «облом», справятся с поставленной задачей. Зажать посильнее, да потянуть в сторону «выхода» поаккуратнее — и будет вам счастье.
Поломанное железо или пластик с кнопками — дело решаемое, ведь самое ценное в любом современном ключе находится внутри него. Если микросхема не повреждена, то на рынке автозапчастей из «годных остатков» быстро произведут полностью рабочий ключ, выточив новое жало из готовой болванки и просто вставив плату. Работать будет, как «родной». Стоить такой ключ будет от полутора тысяч рублей, а вся операция займет не многим более получаса.
Тяжелый случай
Все намного сложнее, когда ключ обломился «под корешок»: из замка торчит миллиметр железа, за который никак не зацепишься, или того меньше. А ведь может не торчать вообще ничего! Если обломка ключа не видно совсем, то замок придется разобрать: никакими магнитами и хитрыми присосками его оттуда не достать — придется ехать на сервис.
Другое дело, если ключ, а вернее, то, что от него осталось, видно невооруженным глазом. Тогда есть смысл побороться и достать обломок самостоятельно. Для этого потребуется «секундный» клей и толстая шлицевая отвертка.
Наносим малое количество клеящей субстанции на «навершие» и очень аккуратно подносим к замку. Надо попасть точно в основание ключа, иначе есть шанс залить клеем замок! Плотно прижав на несколько секунд, можно начинать тянуть. Чем аккуратнее вы приступите к вытягиванию — тем больше шансов добиться успеха. Это первый способ.
Фото wikihow.com
Второй — несколько сложнее. Потребуется плотная стальная проволока толщиной в пару милимметров, которая бы без усилий входила в бороздки с двух сторон на ключе. Просунув концы нашего самодельного инструмента в отверстия, образовавшиеся между стенками скважины и ключом, нужно прижать проволоку насколько это позволяют силы и медленно потянуть. Постепенно, миллиметр за миллиметром, обломок выйдет из «заточения».
Но третья методика — самая лучшая!
Самый дешевый способ
Не ломать ключ. Превентивное решение — самое мудрое и наименее затратное. Если вдруг показалось, что вставленное в замок «жало» поворачивается с большим усилием или не поворачивается вовсе, не применяйте силушку богатырскую. Почувствовав, а это не сложно, что замок замерз или подзакис, вспомните о магическом синем баллончике, который неведомым образом оказывается в багажнике каждой машины.