GM помогает российским медикам транспортом в борьбе с коронавирусом

Компания GM предоставила Национальному медицинскому исследовательскому центру радиологии, перепрофилировавшего часть своего коечного фонда на лечение онкологических больных с подтвержденным COVID-19, для которых новый вирус оказался особенно опасен.

Чтобы помочь в решении логистических проблем исследовательского центра, американский автостроитель передал организации внедорожники Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade, а также кроссоверы Chevrolet Traverse, Cadillac XT5 и XT6. Причем представители брендов подошли к вопросу максимально серьезно, вручив автомобили бесконтактным способом с соблюдением соцдистанции.

Между тем Cadillac начал продавать свои авто через онлайн-сервис. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», новая услуга позволяет, не выходя из дома, выбрать, забронировать и даже полностью оплатить авто. Правда, забрать покупку у дилера можно будет только после того, как власти снимут ограничения, введенные с целью борьбы с коронавирусом.

Кроме того, в ближайшее время на российских сайтах премиальной марки запустят интернет-сервисы для получения кредита на новый автомобиль, для оформления страховки, а также для оценки старой машины, участвующей в программе Trade-in.