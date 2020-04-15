Как и где помыть машину во время самоизоляции

Но мойки, в том числе и самообслуживания, закрыты, в гараже и на даче мыть нельзя — природа пострадает. Да на фазенду сейчас толком и не доехать, особенно если участок расположен в другой области. Обидно ведь будет, если на границе развернут, всполошившись от очередного всплеска заморской болезни. Замкнутый круг, который будет лишь усугубляться весенними дождями. Но выход есть — автоматическая мойка. Оплатил в кассе, заехал в помещение, 10 минут посидел в машине — и готово.

Но собственники автомобилей на такую аферу не пойдут: тонкий слой лакокрасочного покрытия на современных авто достаточно быстро стирается и царапается, так что контактная мойка — сильно изношенная и отремонтированная «своими силами» — может нанести куда больший ущерб, чем, например, возможный штраф за грязное авто. Особенно с учетом главного отечественного правила: строгость закона нивелируется его неисполнением.

Но есть вполне рабочая и совершенно безобидная для ЛКП автоматическая мойка — бесконтактная. И в Москве их уже немало.