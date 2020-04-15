Как и где помыть машину во время самоизоляции

Но мойки, в том числе и самообслуживания, закрыты, в гараже и на даче мыть нельзя — природа пострадает. Да на фазенду сейчас толком и не доехать, особенно если участок расположен в другой области. Обидно ведь будет, если на границе развернут, всполошившись от очередного всплеска заморской болезни. Замкнутый круг, который будет лишь усугубляться весенними дождями. Но выход есть — автоматическая мойка. Оплатил в кассе, заехал в помещение, 10 минут посидел в машине — и готово.
Но собственники автомобилей на такую аферу не пойдут: тонкий слой лакокрасочного покрытия на современных авто достаточно быстро стирается и царапается, так что контактная мойка — сильно изношенная и отремонтированная «своими силами» — может нанести куда больший ущерб, чем, например, возможный штраф за грязное авто. Особенно с учетом главного отечественного правила: строгость закона нивелируется его неисполнением.
Но есть вполне рабочая и совершенно безобидная для ЛКП автоматическая мойка — бесконтактная. И в Москве их уже немало.
Более того, такой сервис безопасен даже в больном «короной» городе — там нет даже продавца на кассе. Для использования сервиса необходимо установить приложение или воспользоваться электронным «гаджетом», стоящим на входе, оплатить услугу картой и, собственно, заехать в помещение.
На всю процедуру потребуется около 10 минут: сначала автомобиль промывают мощными струями воды — никакого «тактильного» контакта — потом наносят шампунь, смывают и сушат воздухом. Ключевое отличие — кроме непосредственного отсутствия тех самых щеток, исправно отдирающих зеркала и антенны — чистота порогов и колесных арок.
Ну и напоследок, самый мощный фактор — цена. Стоимость такой мойки начинается от 150 рублей — прямая конкуренция мойкам самообслуживания. Полный комплекс обойдется примерно в 1000 рублей, но за эту сумму водитель получает еще и мойку днища автомобиля, которую на других предприятиях даже не предлагают.
Действенный способ содержать автомобиль в чистоте, когда эпидемия стучится в двери.