Как самому провести дезинфекцию зараженной системы вентиляции машины

А потому неудивительно, что профилактическая чистка «кондея» в последнее время входит в перечень рекомендуемых технических процедур, официально прописанных для современных автомобилей. Правда, как свидетельствует сервисная практика, сами автовладельцы заказывают такую процедуру далеко не всегда, потому как для некоторых моделей машин она оказывается достаточно затратной.

Оказавшись в подобных ситуациях, значительная часть российских автовладельцев ограничивается заменой салонных фильтров, уповая на то, что они, дескать, смогут стать заслоном на пути «воздушного» движения бактерий. Однако противостоять вредным организмам, да и то не всем, способен далеко не каждый «салонник». Как правило, для этих целей часто используют так называемые гипоаллергенные фильтры.

В состав их фильтрующих элементов входят полифенолы, улавливающие основные сильнейшие аллергены, скажем, пыльцу березы или полыни. Со слов производителей, подобные «расходники» в какой-то мере могут защитить прогоняемый воздух и от вирусов. Но, повторимся, далеко не всегда, и уж точно — не от всех.