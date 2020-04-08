Как самому провести дезинфекцию зараженной системы вентиляции машины

Причем, в буквальном смысле воздушным путем — через систему вентиляции салона. Самое же парадоксальное здесь в том, что причиной заболевания горла или легких, приобретенного таким способом, может оказаться не какой-то там «уханьский» вирус, а вполне себе доморощенные грибки или бактерии, «окопавшиеся», например, внутри системы климат-контроля.
Дело в том, что функционирование любого автомобильного климат-контроля и, в частности, такого его важного узла, как кондиционер, имеет свою специфику. А она, к слову, включает в себя и определенные негативные моменты, касающиеся здоровья водителя и пассажиров. Один из таких моментов — это микроорганизмы, накапливающиеся со временем во влажной среде на испарителе и провоцирующие (при попадании в организм человека) заболевания дыхательных путей.
А потому неудивительно, что профилактическая чистка «кондея» в последнее время входит в перечень рекомендуемых технических процедур, официально прописанных для современных автомобилей. Правда, как свидетельствует сервисная практика, сами автовладельцы заказывают такую процедуру далеко не всегда, потому как для некоторых моделей машин она оказывается достаточно затратной.
Оказавшись в подобных ситуациях, значительная часть российских автовладельцев ограничивается заменой салонных фильтров, уповая на то, что они, дескать, смогут стать заслоном на пути «воздушного» движения бактерий. Однако противостоять вредным организмам, да и то не всем, способен далеко не каждый «салонник». Как правило, для этих целей часто используют так называемые гипоаллергенные фильтры.
В состав их фильтрующих элементов входят полифенолы, улавливающие основные сильнейшие аллергены, скажем, пыльцу березы или полыни. Со слов производителей, подобные «расходники» в какой-то мере могут защитить прогоняемый воздух и от вирусов. Но, повторимся, далеко не всегда, и уж точно — не от всех.
Между тем, утверждают специалисты, максимально очищенным и безвредным для здоровья воздух в салоне бывает только тогда, когда он подается через продезинфицированные компоненты климат-контроля и вентиляции салона, включая воздуховоды. Но чтобы тщательно их обработать, придется обращаться к специалистам. Однако, как показал опыт последних лет, почистить воздушные каналы, стыкуемые с кондиционером, вполне можно и самостоятельно. Для этого сегодня выпускается ряд средств, с помощью которых владелец машины может сам провести дезодорацию воздуховодов системы вентиляции. И обойдется это явно дешевле, чем в сервис-центре.
Так, например, одна только немецкая Liqui Moly выпускает серию противомикробных препаратов, из которых особо стоит выделить аэрозоль Klima Fresh Plus. С его помощью даже начинающий автолюбитель может провести обработку воздуховодов и элементов кондиционера. Средство содержит биоцид широкого спектра действия, убивающий все известные грибки и бактерии, находящиеся в системах вентиляции и кондиционирования автомобиля. Освежитель быстро устраняет неприятные запахи, оставляя лишь приятный аромат.
Основные моменты применения освежителем Klima Fresh Plus таковы. Сначала «кондишн» включают на полную мощность, а салон переводят в режим рециркуляции воздуха. Далее баллончик с очистителем с помощью специального клапана переводят в режим постоянного распыления и ставят на пол под приборной панелью, поближе к воздухозаборнику салона.
Затем двери салона надо закрыть и подождать с четверть часа. Этого времени вполне достаточно, чтобы после проведенной обработки на внутренних поверхностях испарителя и системы вентиляции сформировалась защитная пленка, предотвращающая размножение различных бактерий.
Для проведения более «глубокой» обработки, которую рекомендуется делать раз в сезон, желательно использовать другой фирменный продукт — очиститель кондиционера Klima Anlagen Reiniger. Его главным отличием от прочих импортных аналогов, представленных на рынке, является состав: препарат представляет собой водный раствор бронопола, уничтожающего все известные грибки и бактерии, в том числе опасную для человека легионеллу.
После воздействия препарата на загрязнения, пыль и остатки бактерий вместе с жидкостью удаляются самотеком через дренаж кондиционера, благодаря чему из машины устраняется характерный затхлый запах.
Кроме того, этот дезинфекционный продукт имеет куда больший объем, а также специальное приспособление в виде длинного пластикового зонда, снабженного распыляющим наконечником. Такое конструктивное исполнение распыляющего элемента позволяет продвинуть его в самые дальние места внутренних полостей воздуховодов и обработать их более тщательно, чем аэрозолями.