Максим Ликсутов назвал давки в метро более гигиеничными, чем поездки в личном авто

Но вернемся к письменным потугам Максима Станиславовича. Помимо прочего он утверждает, что «половина (46%) всех регулярных поездок москвичей из дома на работу совершаются на расстояние до 10 км. А 15—20% на расстояние 3—5 км. Это значит, что многие перемещения при желании можно совершить пешком или на велосипеде и его аналогах».

На самом деле на расстояние 3—5 километров люди массово везут детей в школы и детские садики по утрам! А вечерами и днем — забирают обратно, параллельно доставляя чад в спортивные секции, кружки, к репетиторам. Не говоря уже о поездках в магазин за продуктами.

И все это г-н Ликсутов предлагает миллионам людей делать с помощью велосипедов, самокатиков и гиросктеров? В мороз, снег и просто в холодную дождливую погоду — как та, например, которая держалась в Москве несколько месяцев весны? Он что, массовых простудных заболеваний желает горожанам, а также повышенного травматизма среди многомиллионного населения? Или гражданин чиновник заделался лоббистом производителей самокатов да гироскутеров?