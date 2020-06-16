Максим Ликсутов назвал давки в метро более гигиеничными, чем поездки в личном авто

В своем эссе «Транспорт Москвы после коронавируса» г-н Ликсутов на редкость топорно пытается «натянуть сову на глобус», выворачивая наизнанку уроки, которые принес городу COVID-19.
Например, он не нашел ничего более умного чем заявить, что с точки зрения риска заразиться какой-нибудь дрянью, личный автомобиль гораздо опаснее, чем общественный транспорт, где миллионы(!) людей ежедневно трутся, пардон, попами в вагонах метро и чихают друг на друга в замкнутом пространстве кондиционированного наземного транспорта.
Вообще, складывается впечатление, что автомобили жителей столицы сами по себе не дают г-ну Ликсутову покоя, словно какая-то навязчивая идея. Чуть ли не через предложение в его горячечно выстраданном «памфлете» он обрушивается на них. Судя по всему, Дептранс столицы можно теперь окончательно переименовывать в «Департамент борьбы с личным транспортом».
Но вернемся к письменным потугам Максима Станиславовича. Помимо прочего он утверждает, что «половина (46%) всех регулярных поездок москвичей из дома на работу совершаются на расстояние до 10 км. А 15—20% на расстояние 3—5 км. Это значит, что многие перемещения при желании можно совершить пешком или на велосипеде и его аналогах».
На самом деле на расстояние 3—5 километров люди массово везут детей в школы и детские садики по утрам! А вечерами и днем — забирают обратно, параллельно доставляя чад в спортивные секции, кружки, к репетиторам. Не говоря уже о поездках в магазин за продуктами.
И все это г-н Ликсутов предлагает миллионам людей делать с помощью велосипедов, самокатиков и гиросктеров? В мороз, снег и просто в холодную дождливую погоду — как та, например, которая держалась в Москве несколько месяцев весны? Он что, массовых простудных заболеваний желает горожанам, а также повышенного травматизма среди многомиллионного населения? Или гражданин чиновник заделался лоббистом производителей самокатов да гироскутеров?
– Мы предлагаем конкретный альтернативный сценарий развития транспортной ситуации в Москве, и он связан главным образом с формированием новых привычек жителей города. В его основе — активное использование альтернативных видов перемещений: пешеходные прогулки, поездки на велосипеде, самокате или современных электрических средствах индивидуальной мобильности, по крайней мере, на летние и первые осенние месяцы, — пишет Ликсутов.
Хорошо, но как быть миллионам москвичей в течении остальных 8-и из 12-и месяцев года без машин? Сидеть по домам, детей в школы-сады не водить? Или тратить деньги на такси и каршеринг? С какой это радости?
А что делать миллионам обладателей загородных дач, если, согласно планам Ликсутова их вынудят отказываться от личных машин? На такси на дачу, расположенную в 70—100 км от Москвы не накатаешься по финансовым соображениям. На самокате тоже как-то не особо. На электричке с пересадками на местных автобусах — только после вас, г-н Ликсутов. Покажите пример и народ потянется к вам, как говорили деды и отцы ваших пиарщиков!
Кстати о примерах. Что-то не слыхать сообщения о том, чтобы сам Максим Станиславович Ликсутов ежедневно в любую погоду ездил на работу на велосипеде. Или каждое утро садился в вагон метро в традиционной давке на какой-нибудь конечной станции, как это годами делают миллионы горожан, которых он призывает отказаться от личной машины.
Нет, человек, на полном серьезе призывающий нас сделать выбор в пользу самого заразного способа передвижения в окружении толп собратьев по несчастью, сам предпочитает перемещаться по городу исключительно на дорогих и мощных автомобилях и скоростных мотоциклах из личного автопарка.
Несмотря даже на то, что в результате комфортного перемещения его пятой точки в пространстве постоянно вырабатывается изрядное количество вредных газов! Ими он тоже, кстати, пугает горожан в своей лицемерной «колонке».
И вообще, прежде чем рассказывать почти 20-миллионному городу, что ему лучше жить без автомобиля, г-ну Ликсутову следовало бы для начала убедить в прелестях повседневного велосипедизма и самокатчества своих близких, включая тинейджера-сына, который, по данным оппозиционных СМИ, очень уважает погонять по улицам столицы на прожорливом и мощном Mercedes GLE 63s…