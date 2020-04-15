Цифровые пропуска, как рассадник коронавируса: в столичном метро образовались опасные пробки

В частности, в соцсетях появились фотографии входов в метро у станций «Тиирязевская», «Кантемировская», Преображенская площадь', «Чертановская» и других. Скопления людей здесь — совсем как в часы пик обычного буднего дня. Понятно, что заторы у турникетов вызваны исключительно проверкой цифровых пропусков. Другими словами, власти Первопрестольной, и без того приложившие массу усилий, чтобы коронавирус активнее распространялся в городе, сделали еще один шаг в этом направлении.

При этом, как сообщают читатели портала «АвтоВзгляд», людям, передвигающимся на самом безопасном в нынешних условиях виде транспорта — личном автомобиле — повезло больше: на въездах в город пробок не наблюдается, как и повышенной активности сотрудников ГИБДД в деле проверки цифровых пропусков.