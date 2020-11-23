Столичная МАДИ продолжает «шкурить» водителей на пустом месте

Ведь ее чиновники, покрывая другу друга, сплошь и рядом выносят отказные решения, откровенно издеваясь не только над здравым смыслом, но и законами страны. Но обо всем по порядку. Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, как собственник автомобиля, взятого журналистом издания в аренду, получил от Московской административной дорожной инспекции Постановление №0356043010520103002008089 на 300 000 ₽ за то, что арендатор якобы припарковался на газоне. «Факт» нарушения, как водится, был зафиксирован пресловутым приложением «Помощник Москвы».
Зафиксирован, как минимум, не очень корректно: из ночной фотосъемки (размытой, сделанной с сомнительных ракурсов) совсем не следует, что авто стояло на газоне — в худшем случае одним колесом заехало на бордюр, а не на траву. И хотя любой сомнение, в соответствии с законом, должно трактоваться в пользу «обвиняемого», в МАДИ посчитали иначе.
А как максимум, уверен юрист Михаил Никитин, уже выигравший в судах у «автодорожников» несколько подобных дел, сама подобная «фотосессия» незаконна, поскольку, согласно «п. 26 Постановлении Пленума ВС РФ №20 от 25.06.2019, сертификация приложения (программного обеспечения) не распространяется на мобильное устройство (смартфон или планшет), на котором оно установлено и не превращает это устройство в специальное техническое средство фиксации административных правонарушений».
Хотя в данном случае дело даже не в этом — мадишники на ВС РФ давно внимания не обращают, если не сказать — плюют на все его решения. Поэтому в своей жалобе корреспондент «АвтоВзгляда», арендовавший машину у юрлица, просил, всего-навсего, освободить арендодателя от ответственности в связи с тем, что «в момент фиксации нарушения транспортное средство находилось в пользовании другого лица». На взгляд журналиста, этот факт подтверждали приложенные к жалобе и договор аренды, и акт приема-передачи машины, и акт ее возврата аккурат в те сроки, когда сотрудники МАДИ фиксировали «нарушение».
Однако первый заместитель начальника МАДИ г-н Пырсин, ознакомившись с бумагами, пришел к неожиданному для любого здравомыслящего человека выводу, что документы, подтверждающие факт передачи т/с организацией гражданину… не представлены, а те, что он увидел «не подтверждают факт нахождения т/с в пользовании другого лица в момент совершения правонарушения»! Иначе говоря, имеющийся договор аренды, по глубокомысленному умозаключению чиновника, силы в данном случае не имеет. А вот если бы арендодатель выдал арендатору доверенность на право управления автомобилем — то другое дело.
Любопытно, что такая доверенность как раз имелась, вот только к жалобе журналист ее не приложил, поскольку институт доверенности на право управления транспортным средством был отменен Правительством РФ еще в ноябре 2012 года! Точнее, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2012 N 1156 исключено положение, в котором была установлена обязанность водителя т/с иметь при себе помимо прочих документов на автомобиль доверенность на право управления им.
То есть выдавать «доверку» или нет, собственник машины решает сам, и требовать ее в качестве доказательства передачи права управления не вправе ни одно ведомство. Но в МАДИ, похоже, не знают даже этого, что отменно характеризует профессионализм ее служащих. И, заметим, в решении г-на Пырсина оставить жалобу без удовлетворения таких ляпов — предостаточно. И теперь портал «АвтоВзгляд» обратит на них внимание судебных инстанций.
Впрочем, на здравомыслие и профессионализм чиновников МАДИ мы не рассчитывали изначально, попытавшись обжаловать у них ими же вынесенное постановление только для того, чтобы в очередной раз в этом убедиться. А заодно и предупредить граждан, пострадавших от мадишного произвола, что в подобных ситуациях не стоит терять драгоценного времени, а сразу обращаться в суд. Что мы и делаем.
Тем более, что, как утверждает юрист Михаил Никитин, представляющий интересы журналиста портала «АвтоВзгляд», сегодня по делам, связанным с беспределом МАДИ, в судах складывается положительная динамика, даже несмотря на их ангажированность городскими властями.