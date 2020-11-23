Столичная МАДИ продолжает «шкурить» водителей на пустом месте

Ведь ее чиновники, покрывая другу друга, сплошь и рядом выносят отказные решения, откровенно издеваясь не только над здравым смыслом, но и законами страны. Но обо всем по порядку. Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, как собственник автомобиля, взятого журналистом издания в аренду, получил от Московской административной дорожной инспекции Постановление №0356043010520103002008089 на 300 000 ₽ за то, что арендатор якобы припарковался на газоне. «Факт» нарушения, как водится, был зафиксирован пресловутым приложением «Помощник Москвы».

Зафиксирован, как минимум, не очень корректно: из ночной фотосъемки (размытой, сделанной с сомнительных ракурсов) совсем не следует, что авто стояло на газоне — в худшем случае одним колесом заехало на бордюр, а не на траву. И хотя любой сомнение, в соответствии с законом, должно трактоваться в пользу «обвиняемого», в МАДИ посчитали иначе.

А как максимум, уверен юрист Михаил Никитин, уже выигравший в судах у «автодорожников» несколько подобных дел, сама подобная «фотосессия» незаконна, поскольку, согласно «п. 26 Постановлении Пленума ВС РФ №20 от 25.06.2019, сертификация приложения (программного обеспечения) не распространяется на мобильное устройство (смартфон или планшет), на котором оно установлено и не превращает это устройство в специальное техническое средство фиксации административных правонарушений».