Что умеют новые «круглые» камеры ГИБДД, устанавливаемые рядом со старыми

В последнее время автомобилисты, особенно в столице, стали замечать изменения, происходящие с полицейскими камерами автоматической фиксации нарушений ПДД. Сами эти устройства никуда не делись. Висят на привычных местах или появляются в новых локациях. Но вот что не понятно. Теперь там, где раньше висела на столбе (или на штанге поперек улицы) одинокая камера, типа того же «Автоурагана», стали появляться какие-то белые цилиндры с черными торцами, направленными на дорогу. Все бы ничего, но многие водители обратили внимание на то, что при движении под ними, эти «торцы» вспыхивают красным светом.

Поскольку это случается четко в момент проезда машины под рубежом контроля, напрашивается вывод о том, что эти новые «круглые» камеры для какой-то цели фиксируют все автомобили. На самом деле, это не совсем «камеры». Штуковины, зажигающиеся красным цветом, — инфракрасные прожекторы дополнительной подсветки. Для чего они?

Раньше камеры обходились без подобной новации, поскольку фиксировали по большей части лишь превышение скорости, выезд на «выделенку» да нарушения требований разметки. А теперь все идет к тому, чтобы не только считанные по пальцам полицейские камеры штрафовали водителей за непристегнутый ремень или разговор по мобильнику, но и едва ли не поголовно имеющиеся на наших дорогах «видеосвидетели».