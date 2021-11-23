Что умеют новые «круглые» камеры ГИБДД, устанавливаемые рядом со старыми

фото: соцсети
Производители камер автоматической фиксации нарушений ПДД не могут остановиться и придумывают все более изощренные устройства для опустошения кошельков автомобилистов с помощью штрафов. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о системах, вызывающих в последнее время массовые вопросы у автовладельцев.
Максим Строкер

В последнее время автомобилисты, особенно в столице, стали замечать изменения, происходящие с полицейскими камерами автоматической фиксации нарушений ПДД. Сами эти устройства никуда не делись. Висят на привычных местах или появляются в новых локациях. Но вот что не понятно. Теперь там, где раньше висела на столбе (или на штанге поперек улицы) одинокая камера, типа того же «Автоурагана», стали появляться какие-то белые цилиндры с черными торцами, направленными на дорогу. Все бы ничего, но многие водители обратили внимание на то, что при движении под ними, эти «торцы» вспыхивают красным светом.

Поскольку это случается четко в момент проезда машины под рубежом контроля, напрашивается вывод о том, что эти новые «круглые» камеры для какой-то цели фиксируют все автомобили. На самом деле, это не совсем «камеры». Штуковины, зажигающиеся красным цветом, — инфракрасные прожекторы дополнительной подсветки. Для чего они?

Раньше камеры обходились без подобной новации, поскольку фиксировали по большей части лишь превышение скорости, выезд на «выделенку» да нарушения требований разметки. А теперь все идет к тому, чтобы не только считанные по пальцам полицейские камеры штрафовали водителей за непристегнутый ремень или разговор по мобильнику, но и едва ли не поголовно имеющиеся на наших дорогах «видеосвидетели».

фото: соцсети

Если подробнее, то дабы что-то «разглядеть» в салоне авто, особенно ночью, возможностей существующих камер недостаточно. Но стоит организовать дополнительное освещение «объекта», съемка будет вполне возможна. Вот и оснастили действующие камеры ГИБДД такими дополнительными инфракрасными «фарами». Они срабатывают в импульсном режиме — по команде камеры, обнаружившей проезжающий автомобиль.

Разработчики не стали заставлять эти прожекторы светить непрерывно: видимо, они очень сильно греются при работе. Да и ресурс ИК-светодиодов при постоянном включении будет невелик.

Говоря о камерах, способных фиксировать нарушения ПДД в салоне движущейся машины, нельзя не упомянуть о наверняка имеющейся у них негласной функции съемки и автоматической проверке по полицейским базам лиц водителя и переднего пассажира. Если видеокамеры в общественном транспорте непрерывно просеивают лица пассажиров в поисках разыскиваемых спецслужбами граждан, то организовать перманентный «фейсконтроль» для передвигающихся на авто — не более, чем следующий логичный шаг в направлении установки тотального контроля спецслужб за нашими соотечественниками.

автоправо, превышение скорости, выделенная полоса, сплошная линия, видеофиксация, ПДД, ГИБДД
23 ноября 2021
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