Что умеют новые «круглые» камеры ГИБДД, устанавливаемые рядом со старыми

В последнее время автомобилисты, особенно в столице, стали замечать изменения, происходящие с полицейскими камерами автоматической фиксации нарушений ПДД. Сами эти устройства никуда не делись. Висят на привычных местах или появляются в новых локациях. Но вот что не понятно. Теперь там, где раньше висела на столбе (или на штанге поперек улицы) одинокая камера, типа того же «Автоурагана», стали появляться какие-то белые цилиндры с черными торцами, направленными на дорогу. Все бы ничего, но многие водители обратили внимание на то, что при движении под ними, эти «торцы» вспыхивают красным светом.
Поскольку это случается четко в момент проезда машины под рубежом контроля, напрашивается вывод о том, что эти новые «круглые» камеры для какой-то цели фиксируют все автомобили. На самом деле, это не совсем «камеры». Штуковины, зажигающиеся красным цветом, — инфракрасные прожекторы дополнительной подсветки. Для чего они?
Раньше камеры обходились без подобной новации, поскольку фиксировали по большей части лишь превышение скорости, выезд на «выделенку» да нарушения требований разметки. А теперь все идет к тому, чтобы не только считанные по пальцам полицейские камеры штрафовали водителей за непристегнутый ремень или разговор по мобильнику, но и едва ли не поголовно имеющиеся на наших дорогах «видеосвидетели».
Если подробнее, то дабы что-то «разглядеть» в салоне авто, особенно ночью, возможностей существующих камер недостаточно. Но стоит организовать дополнительное освещение «объекта», съемка будет вполне возможна. Вот и оснастили действующие камеры ГИБДД такими дополнительными инфракрасными «фарами». Они срабатывают в импульсном режиме — по команде камеры, обнаружившей проезжающий автомобиль.
Разработчики не стали заставлять эти прожекторы светить непрерывно: видимо, они очень сильно греются при работе. Да и ресурс ИК-светодиодов при постоянном включении будет невелик.
Говоря о камерах, способных фиксировать нарушения ПДД в салоне движущейся машины, нельзя не упомянуть о наверняка имеющейся у них негласной функции съемки и автоматической проверке по полицейским базам лиц водителя и переднего пассажира. Если видеокамеры в общественном транспорте непрерывно просеивают лица пассажиров в поисках разыскиваемых спецслужбами граждан, то организовать перманентный «фейсконтроль» для передвигающихся на авто — не более, чем следующий логичный шаг в направлении установки тотального контроля спецслужб за нашими соотечественниками.