Верховный суд запретил ГИБДД делать законопослушных водителей виновниками ДТП

Речь идет о типичной аварийной ситуации. Согласно ее сценарию, одна машина поворачивает в разрешенном для этого месте с дороги налево — как правило, на прилегающую территорию. Иногда — для разворота. В этот момент в нее врезается попутный автомобиль — обгонявший разворачивающегося по «встречке». Характерно, что в подавляющем большинстве таких случаев «обгоняльщик» несется по встречной полосе, несмотря на наличие сплошной осевой линии, то есть, нарушая ПДД.
Обычно при разборе таких ДТП и сотрудники ГИБДД, и суды утверждают, что виноват тот водитель, кто в момент аварии совершал маневр и не убедился в его безопасности. В данном случае — тот, кто выполнял поворот налево. А «летчик» на встречке, который двигался по ней, нагло нарушая Правила, невиновен. Поставленная таким образом с ног на уши российская правоприменительная практика парадоксальным образом считает законопослушное поведение водителя причиной аварий. С этим феноменом в полной мере пришлось столкнуться жителю Сочи Георгию Трояну.
Суконный язык протокола утверждает, что ночью 16 сентября 2019 года в районе дома 27 по улице Гастелло в Адлерском районе он, находясь за рулем Daewoo Matiz, решил повернуть налево и тем самым создал помеху для движения Nissan, пилотируемого некой Новиковой А. А.
Она в этот момент решила обогнать Matiz по «встречке», через сплошную осевую. И ГИБДД, и суды всех инстанций признали Трояна виновником ДТП. Соответственно, ни о каких компенсациях по ОСАГО для водителя Matiz и речи быть не могло, несмотря на то, что он, по факту, никаких правил не нарушал, это в него врезалась нарушительница. В конце концов Троян дошел до Верховного суда, который рассмотрел его случай и вынес решение в своем постановлении от 28 сентября 2021 года по делу № 12—366/2019.
Не вдаваясь в дебри юридических канцеляризмов постановления, скажем, что оно сводится к следующему: законопослушный водитель не должен уступать дорогу нарушителю ПДД. То есть, авто, выехавшее на «встречку» для обгона через сплошную осевую, никаких преимуществ на дороге не имеет.
Напомним, что аналогичную формулировку (нарушитель Правил преимуществ не имеет) Верховный суд пару лет назад в одном из постановлений применил к «обочечникам» — в случаях, когда те врезаются в законопослушных водителей, поворачивающих направо.
В своем заключении относительно ДТП с участием Трояна, Верховный суд постановил отменить решения всех нижестоящих судов и отправить дело на новое рассмотрение.