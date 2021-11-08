Верховный суд запретил ГИБДД делать законопослушных водителей виновниками ДТП

Речь идет о типичной аварийной ситуации. Согласно ее сценарию, одна машина поворачивает в разрешенном для этого месте с дороги налево — как правило, на прилегающую территорию. Иногда — для разворота. В этот момент в нее врезается попутный автомобиль — обгонявший разворачивающегося по «встречке». Характерно, что в подавляющем большинстве таких случаев «обгоняльщик» несется по встречной полосе, несмотря на наличие сплошной осевой линии, то есть, нарушая ПДД.

Обычно при разборе таких ДТП и сотрудники ГИБДД, и суды утверждают, что виноват тот водитель, кто в момент аварии совершал маневр и не убедился в его безопасности. В данном случае — тот, кто выполнял поворот налево. А «летчик» на встречке, который двигался по ней, нагло нарушая Правила, невиновен. Поставленная таким образом с ног на уши российская правоприменительная практика парадоксальным образом считает законопослушное поведение водителя причиной аварий. С этим феноменом в полной мере пришлось столкнуться жителю Сочи Георгию Трояну.

Суконный язык протокола утверждает, что ночью 16 сентября 2019 года в районе дома 27 по улице Гастелло в Адлерском районе он, находясь за рулем Daewoo Matiz, решил повернуть налево и тем самым создал помеху для движения Nissan, пилотируемого некой Новиковой А. А.