Конвой свободы: как простые водители изменили мир с помощью мира

Второй раз историю человечества водители пишут непосредственно сейчас. В стране, на которую мало кто обращает внимание, изредка вздыхая по ее благополучию — в Канаде. Дальнобойщики сформировали Конвой свободы и поехали в столицу Оттаву поговорить с премьер-министром Джастином Трюдо. В результате в Канаде началась революция. Невероятно красочная, вежливая, добрая, неразрушительная.
Ковидная предыстория. Канадцы за два года устали от хаотичных судорог власти в борьбе с пандемией, жестких ограничений, бессовестных обещаний и разорительных результатов. Канадцам дали понять, что после того, как привьется 75% населения, можно будет вздохнуть свободно и начать снимать ограничения.
Сейчас в Канаде по разным подсчетам около 90% населения имеют прививку. А Джастин Трюдо получил даже три прививки. Но вместо ослабления режима страна получила запрет на профессию дальнобойщика, на плечах которого держится экономика.
Неприятности начались 17 декабря 2021, когда транспортные компании получили извещение, что в наступающем году дальнобойщиков без прививок не пустят в Америку. 15 января 2022 граница закрылась на выезд со стороны Канады: непривитым водителям грозил ПЦР тест на КПП и двухнедельный карантин. 22 января 2022 запрет закрыл границу со стороны Америки.
Поначалу дальнобойщики лишь обозначили несогласие из-за закрытой границы, но как только премьер-министр начал обзываться, они превратились в грандиозную политическую силу, мгновенно объединились в Конвой с вободы и поехали на разговор в столицу. Канада и вправду почти поголовно с прививками. Поэтому, когда Конвой свободы поддержало население страны, это привитые граждане поддержали привитых водителей и пандемия отошла на второй план.
Два года тому назад Джастин Трюдо ставил дальнобойщиков в пример и называл героями, поскольку они с риском для здоровья продолжили работать, спасая экономику Канады. А теперь он назвал их маргинальным меньшинством с неприемлемыми требованиями. И тут же получил два рекорда в Книгу Гиннеса: за самую длинную автоколонну в истории — 2000 миль, и самое большое количество грузовиков в ней — 50 000 автомобилей. «Требования по вакцинации ведут нас к новому обществу, за которое мы никогда не голосовали», — сказал один из водителей.
Конвой свободы невероятный. Он состоит из людей, одна из задач которых — никому не навредить, ничего не сломать, не испачкать, не испортить. В Оттаве нет ни разбитых витрин, ни срубленных деревьев, ни мусора… Это совсем непривычные и непонятные для нас люди с особыми качествами. На самом деле они обычные. Но мы отвыкли от нормы и повседневное поведение нормального человека воспринимаем, как уникальность.
Лица. Какие у них непривычные лица. Словно все тысячи водителей прошли предварительный кастинг в Голливуде. На самом деле так выглядят люди в состоянии нормы, когда в жизни нет страха и всего того, чем можем «похвастаться» мы.
Чтобы ни в коем случае не поставить в неловкое положение власти Оттавы, дальнобойщики Конвоя свободы заранее заполнили бумаги на мирный протест, предупредив о своем прибытии. И зарезервировали перевозные туалеты. На что городские власти постарались отреагировать максимально сдержано и сделали так, чтобы туалетов не хватило. Но тут же появились волонтеры, которые дежурили на машинах и отвозили тех, кому надо…
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо испугался дальнобойщиков, срочно убыл в Шушенское, откуда рассказал и о своей внезапной болезни (заболел ковидом, находясь в эпицентре вакцинации), и о дальнейших шагах. Во-первых, на ближайшем заседании парламента он резко выскажется по ситуации в Украине. Во-вторых, это неправильные канадцы бастуют, а правильные с прививками и молчат.
А в-третьих у него ничего нет, поскольку армия не имеет функции подавления восстаний, полиция во многом поддерживает Конвой свободы, а Росгвардии, карателей и внутренних войск в Канаде нет. Поэтому остальные действия власти будут тихими и неприметными: 1. стравливание населения, 2. юридическое преследование, 3. дискредитация. По третьему пункту — сразу стало заметно, что это революция белых. Поэтому Трюдо столь решительно увидел в Конвое свободы расизм. Но кроме него никто расизма в Конвое не обнаружил.
Как только люди собрались в Конвой свободы, руководство провинций Альберта и Саскочеван капитулировали перед революционерами и отменили ковидные ограничения. Но открыть границу Америки может только Джастин Трюдо, а он прячется.
Прибыв в столицу Канады, протестующие обозначили требования и сделали это в непривычных выражениях:
- Федеральное правительство и правительства провинций должны отменить паспорта вакцинации и все обязательные программы и приложения слежения за контактами.
- Отменить все мандаты, ограничивающие права тех, кто предпочитает не проходить вакцинацию.
- Прекратить речи, настраивающие канадцев друг против друга, ведущие к расколу в обществе и прекратить нападки на канадцев, которые не согласны с государственными постановлениями.
- Прекратить ограничения дебатов с помощью принудительных мер с целью цензуры тех, кто имеет разные или неправильные мнения.
За неделю существования Конвой свободы получил невиданную поддержку не только канадцев, но и американцев, не только дальнобойщиков, но и обывателей. На подмогу конвою поехали люди на обычных машина, пикапах и тракторах.
Сбор денег позволил поддержать революцию десятью миллионами долларов (спешно заблокированных властями). А затем движение дальнобойщиков сдетонировало по миру. Конвои свободы появились в Австралии и Новой Зеландии, Бразилии, Нидерландах, Чехии, Финляндии, Италии. После чего к процессу подключились водители Франции, лучше всех в Европе умеющие принуждать власть к диалогу.
«Канадцы войдут в учебники истории как люди, изменившие мир с помощью мира», — Шон Моро.