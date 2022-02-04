Конвой свободы: как простые водители изменили мир с помощью мира

Второй раз историю человечества водители пишут непосредственно сейчас. В стране, на которую мало кто обращает внимание, изредка вздыхая по ее благополучию — в Канаде. Дальнобойщики сформировали Конвой свободы и поехали в столицу Оттаву поговорить с премьер-министром Джастином Трюдо. В результате в Канаде началась революция. Невероятно красочная, вежливая, добрая, неразрушительная.

Ковидная предыстория. Канадцы за два года устали от хаотичных судорог власти в борьбе с пандемией, жестких ограничений, бессовестных обещаний и разорительных результатов. Канадцам дали понять, что после того, как привьется 75% населения, можно будет вздохнуть свободно и начать снимать ограничения.

Сейчас в Канаде по разным подсчетам около 90% населения имеют прививку. А Джастин Трюдо получил даже три прививки. Но вместо ослабления режима страна получила запрет на профессию дальнобойщика, на плечах которого держится экономика.

Неприятности начались 17 декабря 2021, когда транспортные компании получили извещение, что в наступающем году дальнобойщиков без прививок не пустят в Америку. 15 января 2022 граница закрылась на выезд со стороны Канады: непривитым водителям грозил ПЦР тест на КПП и двухнедельный карантин. 22 января 2022 запрет закрыл границу со стороны Америки.