Почему в 2022 году большинство россиян не сможет купить новый автомобиль

Похоже, тот момент, когда автомобиль для нас оказался роскошью, а не средством передвижения, настал даже раньше, чем мы могли себе это представить. Ажиотаж на рынке спал, покупательская способность граждан все больше говорит об их неспособности, а машины, как дорожали, так и продолжают дорожать. Что же ждет нас с вами в наступившем 2022 году?

Неужели в эпоху электрификации и технологий российский автопарк будет стареть и дальше? Или быть может, мы массово забьемся в общественный транспорт? Ясно одно: не спасут население ни кредиты, ни лизинги. И уж тем более «сладкие» обещания властей о лучшей жизни в будущем.

О том, как и почему вместе с поясами нам придется затянуть и ошейники, можно узнать, прослушав эксклюзивный, но безрадостный выпуск подкаста портала «АвтоВзгляд».