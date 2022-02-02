Почему в 2022 году большинство россиян не сможет купить новый автомобиль

Фото: carstuckgirls
Рассуждая о светлом будущем в нашей стране, все больше осознаешь: дальше будет только хуже. Это в полной мере касается и автомобильного рынка России. Цены неприлично растут и на машины, и на комплектующие, и на аксессуары. А вот доходы населения больше, увы, не становятся. Впрочем, скажем «спасибо», что хотя бы не уменьшаются.
Портал «АвтоВзгляд»

Похоже, тот момент, когда автомобиль для нас оказался роскошью, а не средством передвижения, настал даже раньше, чем мы могли себе это представить. Ажиотаж на рынке спал, покупательская способность граждан все больше говорит об их неспособности, а машины, как дорожали, так и продолжают дорожать. Что же ждет нас с вами в наступившем 2022 году?

Неужели в эпоху электрификации и технологий российский автопарк будет стареть и дальше? Или быть может, мы массово забьемся в общественный транспорт? Ясно одно: не спасут население ни кредиты, ни лизинги. И уж тем более «сладкие» обещания властей о лучшей жизни в будущем.

О том, как и почему вместе с поясами нам придется затянуть и ошейники, можно узнать, прослушав эксклюзивный, но безрадостный выпуск подкаста портала «АвтоВзгляд».

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2 февраля 2022
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