Россияне не хотят вакцинироваться от коронавируса, массово отказываясь от путешествий

В последнее время многие решили отказаться от самолетов и поездов в пользу личных автомобилей. Недавно наши коллеги из Авто Mail.ru провели опрос, в котором приняли участие боле 7 500 человек. Из них 44% планирует путешествие по России в ближайшие шесть месяцев.

Однако более половины (56%) респондентов будут пересматривать свои планы на отпуск из-за введения в части регионов QR-кодов при посещении ресторанов и для заселения в отель. Также больше половины опрошенных (59%) признались, что в случае введения QR-кодов на транспорте, им придется пересмотреть свои планы на путешествия…

75% людей, принявших участие в опросе, сказали, что введение QR-кодов на транспорте заставит их отдать предпочтение личному автомобилю вместо самолета или поезда. Более того, 39% опрошенных после новости о скором появлении QR-кодов в самолетах и поездах стали чаще задумываться о приобретении собственного автомобиля!

Несмотря на то, что введение QR-кодов, необходимых для покупки билетов на самолет или поезд, станет для многих поводом изменить (или вовсе отменить) запланированные ранее поездки по России, большинство опрошенных (92%) все же не готово специально вакцинироваться ради путешествий.