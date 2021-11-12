Из-за пандемии люди стали массово ночевать в машинах во время автопутешествий

В опросе, инициированном подразделением Honda Access, приняли участие более 1000 человек. Из них 65% заявили, что ни разу не ночевали в своих машинах. Между тем, оставшаяся часть респондентов подтвердила, что сталкивалась с подобным «отдыхом». Чаще остальных в салоне собственных авто спят люди в возрасте от 20 до 30 лет, из них 47% — мужчины.

Любопытно, что до разгула пандемии коронавируса, повлекшего, в частности, ряд острых ограничительных мер, представители мужского пола устраивали ночлег в машинах на 39% реже, а женщины — на 22%. Причем 10—19 раз спали в салоне автомобиля 13,3% опрошенных, более 20 раз — 9,9%, а менее десяти раз — 16,1% участников исследования.

Примечательно, что в большинстве своем автомобилисты не отказываются от использования личного транспорта в разгар «коронакризиса». Согласно опросу, проведенному порталом «АвтоВзгляд», 38% россиян и вовсе пересели на собственные машины, полностью исключив передвижения на общественном транспорте. Причем 68% из них подчеркнули, что личное средство передвижения помогает им справиться с коронавирусными ограничениями. А 5% опрошенных выбрали для езды по своим нуждам каршеринг и такси.