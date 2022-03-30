Гонки на выбывание: почему полисы ОСАГО и КАСКО стали туалетной бумагой

Хотя, как выяснилось на онлайн-конференции, которую провел портал «АвтоВзгляд» в пресс-центре газеты «Московский комсомолец», не все аналитики склонны списывать «автогражданку» в утиль. Так, координатор движения «Синие ведерки» Петр ШКУМАТОВ считает, что даже в нынешних условиях полис ОСАГО остается серьезным подспорьем для автовладельцев.

Да, этот инструмент возмещения поставарийных убытков, по его словам, стал менее комфортным, но при некоторой сноровке водителю вполне хватит выплаченных страховщиком денег на ремонт машины. Придется, правда, забыть о чашечке кофе у официального дилера (да и о самом дилере), перейти как минимум на неоригинальные запчасти, а как максимум — на б/у детали с разборок, но тем не менее…

С эти мнением, правда, не согласился исполнительный директор «Независимого союза экспертов-техников и правозащитников» Алексей ШИЧАВИН. Он уверен, что при подобном подходе денег на ремонт основной массе автовладельцев все-равно не хватит, а значит суды будут просто завалены гражданскими исками к «зачинщикам» ДТП.