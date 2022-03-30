Гонки на выбывание: почему полисы ОСАГО и КАСКО стали туалетной бумагой

Хотя, как выяснилось на онлайн-конференции, которую провел портал «АвтоВзгляд» в пресс-центре газеты «Московский комсомолец», не все аналитики склонны списывать «автогражданку» в утиль. Так, координатор движения «Синие ведерки» Петр ШКУМАТОВ считает, что даже в нынешних условиях полис ОСАГО остается серьезным подспорьем для автовладельцев.
Да, этот инструмент возмещения поставарийных убытков, по его словам, стал менее комфортным, но при некоторой сноровке водителю вполне хватит выплаченных страховщиком денег на ремонт машины. Придется, правда, забыть о чашечке кофе у официального дилера (да и о самом дилере), перейти как минимум на неоригинальные запчасти, а как максимум — на б/у детали с разборок, но тем не менее…
С эти мнением, правда, не согласился исполнительный директор «Независимого союза экспертов-техников и правозащитников» Алексей ШИЧАВИН. Он уверен, что при подобном подходе денег на ремонт основной массе автовладельцев все-равно не хватит, а значит суды будут просто завалены гражданскими исками к «зачинщикам» ДТП.
Что, во-первых, сводит саму суть института добровольного страхования автогражданской ответственности к нулю. А во-вторых, при нынешнем-то спекулятивном рынке, ответчику физически нечем будет расплатиться с истцом. Хотя выход, уверен эксперт, есть, однако тут должна кардинально и незамедлительно измениться политика ЦБ РФ в области автострахования. Что, увы, вряд ли случится.
Эту позицию поддержала и директор независимого техцентра «Автосвита» Мария ПОСЕНИЦКАЯ, подчеркнувшая, что при нынешнем дефиците запчастей и отсутствия многих позиций в свободной продаже, а так же ежедневно меняющихся ценах, направления страховщиков на ремонт выглядят бессмыслицей. Как, впрочем, и днежное возмещение ущерба. Причем, подчеркнула она, даже полис КАСКО не сильно поможет автовладельцу.
В итоге участники оналайн-трансляции дали моторизованным россиянам несколько практических советов, как выжить в подобных условия. Впрочем, все подробности — в эксклюзивном видеоэфире портала «АвтоВзгляд».