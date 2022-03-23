Почему очень скоро крупные автосервисы превратятся в гаражные мастерские

А ситуация действительно грустная, если учесть, например, что сейчас одни только тормозные колодки на такие популярные в стране модели, как пятилетний Kia Rio или, скажем, восьмилетний Opel Astra стоят 7000 рублей. А прайсы на работы по их замене на некоторых СТО достигли просто астрономических для бюджетных подержанных машин отметок в 8000−12 000 «деревянных».

При этом, однако, можно найти небольшие техцентры, умудряющиеся раздобыть для клиента эти детали за 2000 ₽, и за такую же сумму их установить. И, понятное дело, именно в такие мастерские сейчас выстраиваются колоссальные очереди. Водительская братия откровенно бежит из крупных автосервисов, особенно дилерских, с их невероятно дорогущими нормо-часами. И вряд ли эта тенденция изменится, скорее — наоборот.

Ведь если история с украинским конфликтом и антироссийскими санкциями затянется, многие крупные СТО вынуждены будут сократить штат и уменьшить занимаемые площади, а то и вовсе закрыться. В итоге независимых, и просто «гаражных» сервисов станет больше. Их начнут открывать уволенные сотрудники крупных техцентров.

Ну а как подобное переформатирование рынка скажется и на сроках ремонта, и на водительских кошельках, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» (послушать его можно здесь).