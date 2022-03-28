Как автодилеры собираются исполнять свои гарантийные обязательства в кризис

Уже понятно, что нас ждет — причем, по нарастающей — увеличение стоимости и времени обслуживания авто. Из-за дефицита комплектующих и сложностей с их доставкой в РФ, теперь при обращении на СТО клиент станет попадать на неопределенный срок ремонта, ведь даже если компания и согласится отремонтировать автомобиль по определенной высокой цене, а автовладелец даже окажется в состоянии ее заплатить, запчастей почти нет физически.
Например, если возникнет проблема с АКП, когда необходимо менять весь узел, СТО сильно задумается о том, где его сейчас взять. И раньше поменять автоматическую коробку было проблемой, а сейчас это почти нереально. Значит — только ремонт. Но если машина гарантийная, то ждать его, в текущих условиях, можно и год считают эксперты.
Максим Шишко, генеральный директор «АВТОDOM Подписка», в тоже время считает, что исполнение гарантийных обязательств очень зависит от брендов, которые в большинстве своем заявили, что продолжают обеспечивать гарантийную поддержку и принимают заказы на запчасти по гарантийному обслуживанию. Правда, пока они не могут сказать, когда эти запчасти приедут. Но это вопрос технический: если обе стороны хотят решить проблему, она разрешится.
– Еще может быть и по-другому. У нас есть коллеги в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, которые сейчас формируют новые логистические цепочки. Создание этих цепочек также позволит нам каким-то образом повлиять на ситуацию с обслуживанием автомобилей, — подчеркнул г-н Шишко на «круглом столе», состоявшемся недавно в интернет-издании «Ридус».
По его мнению, сейчас было бы актуальным сменить гарантийную политику российского рынка, ведь почти по всем автомобилям межсервисные пробеги завышены (это связано с повышенной сернистостью топлива, тяжелыми условиями эксплуатации и т. д.).
Например, тот же Land Rover имеет межсервисный пробег 26 000 км по всему миру, а в России — 13 000 км. И этот «дисбаланс» надо в нынешних условиях менять, чтобы клиенты не почувствовали негатив от пользования продуктом.
Пока дилеры ожидают смягчения гарантийной политики, автопроизводители уже отвергли предложение дилеров о возможности замены на китайские или б/у запчасти при гарантийном ремонте.
Их, что вполне понятно, волнует вопрос безопасности и влияния на реноме бренда. И что в таких условиях делать российскому автовладельцу, если завтра он попадет в ДТП, решать, похоже, только ему самому.