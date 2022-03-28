Как автодилеры собираются исполнять свои гарантийные обязательства в кризис

Несколько резонансных историй в соцсетях о том, как страховщики начали отказывать в возмещении по ОСАГО и даже по КАСКО, предлагая списать едва поврежденные машины в утиль, наводят на мысль о том, что в ближайшее время со страховыми случаями и ремонтами по гарантии все будет очень непросто.

Уже понятно, что нас ждет — причем, по нарастающей — увеличение стоимости и времени обслуживания авто. Из-за дефицита комплектующих и сложностей с их доставкой в РФ, теперь при обращении на СТО клиент станет попадать на неопределенный срок ремонта, ведь даже если компания и согласится отремонтировать автомобиль по определенной высокой цене, а автовладелец даже окажется в состоянии ее заплатить, запчастей почти нет физически.

Например, если возникнет проблема с АКП, когда необходимо менять весь узел, СТО сильно задумается о том, где его сейчас взять. И раньше поменять автоматическую коробку было проблемой, а сейчас это почти нереально. Значит — только ремонт. Но если машина гарантийная, то ждать его, в текущих условиях, можно и год считают эксперты.