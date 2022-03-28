Минпромторг разрешит ввоз в Россию «левых» запчастей

Минпромторг подготовил проект постановления правительства России, подразумевающий аннулирование ответственности для импортеров за ввоз на территорию РФ товаров «определенной номенклатуры». Предполагается, что она охватит изделия, запчасти и комплектующие, поступающие в нашу страну в обход официальных каналов поставки их производителей и правообладателей.

Конкретный перечень таких «левых» товаров, разрешенных для ввоза, будет определяться заинтересованными органами власти, отвечающими за функционирование потребительского рынка страны. Наверняка в подобные списки попадут и автомобильные запчасти, многие из которых стали в последнее время дефицитом.

На данный момент российское законодательство за ввоз в РФ без разрешения правообладателя продукции с его товарным знаком предусматривает выплату компенсации «пострадавшей стороне» в размере 100 000—5 000 000 рублей, сообщают «Известия».