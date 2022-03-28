Минпромторг разрешит ввоз в Россию «левых» запчастей

фото globallookpress.com
Российские власти ищут способы наладить поставки на отечественный рынок комплектующих, ставших дефицитом из-за ухода из страны ряда брендов, перебоев в логистике и западных санкций. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Минпромторг подготовил проект постановления правительства России, подразумевающий аннулирование ответственности для импортеров за ввоз на территорию РФ товаров «определенной номенклатуры». Предполагается, что она охватит изделия, запчасти и комплектующие, поступающие в нашу страну в обход официальных каналов поставки их производителей и правообладателей.

Конкретный перечень таких «левых» товаров, разрешенных для ввоза, будет определяться заинтересованными органами власти, отвечающими за функционирование потребительского рынка страны. Наверняка в подобные списки попадут и автомобильные запчасти, многие из которых стали в последнее время дефицитом.

На данный момент российское законодательство за ввоз в РФ без разрешения правообладателя продукции с его товарным знаком предусматривает выплату компенсации «пострадавшей стороне» в размере 100 000—5 000 000 рублей, сообщают «Известия».

автопродажи, авторынок, автозаводы
28 марта 2022
2088