Почему американские танки Abrams ждет на Украине второй Сталинград

Масса танка Abrams — свыше 61 тонны. Что примерно на 15 тонн больше, чем у основных типов российских танков. Кроме стальной брони, он несет специальную композитную защиту. В состав которой, помимо прочих компонентов, входит керамика на основе обедненного урана. Машины со сверхсекретной «урановой» броней в зону СВО уж точно никто отправлять не будет. А вот динамическую защиту, спасающую от кумулятивных боеприпасов, на «Абрамсы» наверняка навесят.
Двигатель Abrams M1A2 не поршневой, как у большинства отечественных танков, а газотурбинный. То есть его можно заправлять любым горючим — хоть дизтопливом, хоть бензином, хоть авиационным керосином. Все «сожрет». Но расплата за это — повышенный расход топлива. Экипаж — четыре человека. Максимальная скорость — 66 км/ч, по пересеченной местности — 48 км/ч. Вооружение — 120-мм пушка, пара пулеметов калибра 7,62-мм и один крупнокалиберный 12,7-миллиметровый. Он установлен на дистанционно управляемой турели.
Американские конструкторы «затачивали» свое детище преимущественно на победы в танковых дуэлях в лобовых атаках. Ради этого «Абрамсы» оснащены высококлассными приборами прицеливания и наведения.
Достаточно сказать, что тепловизионный прицел «американца» видит противника на дальностях до 3000 метров. И, соответственно, позволяет расстреливать его словно в тире как днем, так и ночью. Российские устройства такого рода ничем подобным похвастаться не могут. Но в условиях нынешней спецоперации это не столь важно. Тут реальная дистанция применения бронемашин редко превышает 1,5—2 км. Кроме того, командир американского танка видит перед собой планшет, на котором отображается вся обстановка вокруг. К нему стекаются данные от разведывательных дронов, авиации, пехоты, другой бронетехники.
Российские танкисты, воюющие сейчас преимущественно на разных модификациях танка Т−72, подобных информационных благ лишены. Но и это еще не все. Пушка Abrams стреляет подкалиберными бронебойными снарядами из обедненного урана, которые крайне опасны для российской бронетехники. Но при этом американский танк не имеет технической возможности запускать из ствола реактивные снаряды. Российские танки — могут. Наводимая по лазерному лучу ракета «Свирь», вылетев из танковой пушки, поражает бронированные цели на расстоянии до 5000 метров. Нельзя не отметить, что у «Абрамса», в отличие от российских бронемашин, нет автомата заряжания орудия. У американцев этим по-старинке занимается специальный член экипажа. Который может уставать, ошибаться и т. п.
А самое неприятное для экипажа «американца» в том, что по-настоящему серьезно бронированы у этой машины лишь фронтальная часть корпуса и скулы лобовой части башни. Это во время Второй мировой войны танки имели примерно одинаковую толщину брони со всех сторон. Сейчас противотанковые средства настолько мощны, что защищенный по такому же принципу современный танк должен был бы весить под 150 тонн! И из-за вынужденной неравномерности защиты, «Абрамс» можно легко уничтожить, например, из 30-миллиметровой пушки вертолета: настолько слабое бронирование корпуса и башни машины сверху.
А в борт он достаточно просто поражается даже из старинного советского гранатомета РПГ−7. В кормовую часть башни и корпуса — так вообще гарантировано. Между башней и корпусом «американца» настолько большой зазор, что туда можно чуть и не кулак засовывать. Попадание в него нескольких снарядов из 30-миллиметрового «автомата» приводит к заклиниванию поворотного механизма.
А «прилет» кумулятивной гранаты чреват полной гибелью если не боевой машины полностью, то большей части экипажа — наверняка. И в качестве «вишенки на торте»: обстрел из банального крупнокалиберного пулемета воздуховодов двигателя Abrams часто приводит к пожару в моторном отсеке и полному выгоранию боевой машины!
Напомним также и о том, что танковые дуэли в условиях украинского конфликта — дело крайне редкое. Бронетехника тут используются преимущественно для разрушения укреплений и уничтожения пехоты в них. Для этой работы Abrams вообще малопригоден. Дело в том, что в его боекомплекте в принципе отсутствуют осколочно-фугасные снаряды. Только осколочная «граната». Засевший за бетонной стенкой пехотинец недосягаем для нее. Чтобы его «достать», экипаж Abrams будет вынужден применить бронебойный боеприпас.
В то время как штатные осколочно-фугасные снаряды российских танков прекрасно действуют и по пехоте, и по укреплениям. Да и тот же Abrams M1A2 можно вывести из строя осколочно-фугасным — если удачно попасть ему в борт или корму. А уж если бронебойным туда влепить — вообще без шансов для «американца».
Судя по всему, военные США все вышеизложенное прекрасно осознают. И потому будут как можно дольше тянуть с отправкой своих танков на поле реального боя с серьезным противником. Чтобы тщательно взращиваемый миф о «супертанке» Abrams не развеялся как дым.