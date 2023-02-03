Почему американские танки Abrams ждет на Украине второй Сталинград

Масса танка Abrams — свыше 61 тонны. Что примерно на 15 тонн больше, чем у основных типов российских танков. Кроме стальной брони, он несет специальную композитную защиту. В состав которой, помимо прочих компонентов, входит керамика на основе обедненного урана. Машины со сверхсекретной «урановой» броней в зону СВО уж точно никто отправлять не будет. А вот динамическую защиту, спасающую от кумулятивных боеприпасов, на «Абрамсы» наверняка навесят.

Двигатель Abrams M1A2 не поршневой, как у большинства отечественных танков, а газотурбинный. То есть его можно заправлять любым горючим — хоть дизтопливом, хоть бензином, хоть авиационным керосином. Все «сожрет». Но расплата за это — повышенный расход топлива. Экипаж — четыре человека. Максимальная скорость — 66 км/ч, по пересеченной местности — 48 км/ч. Вооружение — 120-мм пушка, пара пулеметов калибра 7,62-мм и один крупнокалиберный 12,7-миллиметровый. Он установлен на дистанционно управляемой турели.

Американские конструкторы «затачивали» свое детище преимущественно на победы в танковых дуэлях в лобовых атаках. Ради этого «Абрамсы» оснащены высококлассными приборами прицеливания и наведения.