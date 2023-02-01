Чем БМП M2 «Брэдли» превосходит и в чем уступает российским аналогам

Основная бронемашина армии США — гусеничная БМП M2 «Брэдли» (Bradley) — разработана в 70-х годах прошлого века. С тех пор она подвергалась неоднократным модернизациям. Судя по сообщениям в прессе, на Украину поедут БМП M2 «Брэдли» в модификации A2 ODS (наиболее современный из всех массовых вариантов бронетранспортера). Машина оснащена автоматической 25-мм пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Имеется и пусковая установка противотанкового ракетного комплекса TOW с двумя ракетами. Все оружие смонтировано на поворотной башне.

Экипаж — три человека. Управлять пушками и ракетами могут как наводчик, так и командир машины. Двигатель расположен в передней части кузова рядом с водителем, что служит дополнительной защитой для экипажа и семи десантников. Противотанковые ракеты мспособны поражать цель на расстоянии до четырех километров.

На алюминиевый корпус «Брэдли» M2A2 ODS установлена стальная броня, а изнутри он выстлан слоем кевлара. Снаружи БМП обвешана блоками динамической защиты, предохраняющей от кумулятивных боеприпасов. Она также оснащена инфракрасной системой защиты от самонаводящихся противотанковых ракет.