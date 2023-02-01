Чем БМП M2 «Брэдли» превосходит и в чем уступает российским аналогам

Основная бронемашина армии США — гусеничная БМП M2 «Брэдли» (Bradley) — разработана в 70-х годах прошлого века. С тех пор она подвергалась неоднократным модернизациям. Судя по сообщениям в прессе, на Украину поедут БМП M2 «Брэдли» в модификации A2 ODS (наиболее современный из всех массовых вариантов бронетранспортера). Машина оснащена автоматической 25-мм пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Имеется и пусковая установка противотанкового ракетного комплекса TOW с двумя ракетами. Все оружие смонтировано на поворотной башне.
Экипаж — три человека. Управлять пушками и ракетами могут как наводчик, так и командир машины. Двигатель расположен в передней части кузова рядом с водителем, что служит дополнительной защитой для экипажа и семи десантников. Противотанковые ракеты мспособны поражать цель на расстоянии до четырех километров.
На алюминиевый корпус «Брэдли» M2A2 ODS установлена стальная броня, а изнутри он выстлан слоем кевлара. Снаружи БМП обвешана блоками динамической защиты, предохраняющей от кумулятивных боеприпасов. Она также оснащена инфракрасной системой защиты от самонаводящихся противотанковых ракет.
Кроме того, в машине применены тактическая навигационная система TACNAV, безопасный для глаз лазерный дальномер и тепловизор для механика-водителя. «Брэдли» M2A2 создавался в качестве противовеса советским БМП−1 и БПМ−2. Последняя в модернизированном виде служит основным типом бронетранспортера российской мотопехоты — помимо колесных наследников БТР−80.
Снаряды российской 30-миллиметровой автоматической пушки, основного оружия наших «бэтров», броню «Брэдли» не пробивают ни с одной из сторон, увы. Зато подкалиберные американские 25-миллиметровые боеприпасы с сердечником из обедненного урана прошивают сталь российских БМП практически на всех вероятных дистанциях боя.
Правда, «Брэдли» M2A2 не умеет плавать. Ее создатели пожертвовали этой «опцией» еще на этапе конструирования ради усиления брони. Наша БМП плавать умеет до сих пор, однако в дуэли один на один с «Брэдли» ей не позавидуешь.
Самая современная российская боевая машина пехоты БМП−3 тоже не может похвастаться бронированием, сопоставимым с Bradley. Но у нее хотя бы есть козырь — 100-мм орудие в башне — вместо 30-миллиметрового «автомата» предшественников. Попадание из этой пушки в «Брэдли» гарантированно выводит «американца» из строя. Плохо, что в российской армии БМП−3 крайне малочисленны.
Но не все для наших военных настолько плохо. Во-первых, российская БМП−2М оснащается противотанковым комплексом «Фагот» или «Конкурс» с четырьмя ракетами к нему. И это хороший антиамериканский аргумент. Во-вторых, основную опасность для бронетранспортеров на украинском театре военных действий представляют не другие бронемашины, а артиллерия и переносные противотанковые комплексы.
По оценкам западных военных, тут на 55% местности прямая видимость возможна лишь на дистанциях до 500 метров. В таких условиях о чем-то вроде танковых дуэлей говорить сложно. На данный момент известно о намерении Запада поставить на Украину около 50 «Брэдли» M2A2 ODS. В последующем их численность обещают довести до 200 единиц.
Напомним, что с момента начала СВО украинские войска потеряли в общей сложности не менее 6000 танков и бронемашин. С учетом этого можно предположить, что сотня-другая американских Bradley принципиально повлиять на ход событий не смогут. Но наверняка сумеют изрядно нагадить.