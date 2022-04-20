Почему каршеринг скоро «загнется» в России

Один из ведущих игроков российского рынка каршеринга оказался под угрозой уменьшения парка своих машин примерно на 35% к концу текущего года, пишет «Коммерсант». Дело в том, что в 2022 году истекают сроки ряда лизинговых контрактов, на основании которых каршеринговые компании пользуется автомобилями. Причем их условия таковы, что машины придется вернуть в распоряжение лизингодателя. При этом на рынке сохраняется тотальный дефицит новых авто, что исключает пополнение каршерингового автопарка.

К тому же, сохраняющаяся высокая ставка Центробанка обуславливает столь же высокие платежи по лизинговым контрактам — в районе 20% годовых. В таких условиях неизбежно резкое сокращение парка каршеринга в России и параллельное удорожание стоимости пользования этим видом транспорта для клиентов. С неизбежным для этого процесса падением популярности шеринга. В комплексе это может обернуться схлопыванием рынка поминутной аренды авто в России.