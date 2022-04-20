Почему каршеринг скоро «загнется» в России

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Каршеринговые компании, работающие на российском рынке, столкнулись с рядом проблем, которые вынуждают их резко сокращать свои парки. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Один из ведущих игроков российского рынка каршеринга оказался под угрозой уменьшения парка своих машин примерно на 35% к концу текущего года, пишет «Коммерсант». Дело в том, что в 2022 году истекают сроки ряда лизинговых контрактов, на основании которых каршеринговые компании пользуется автомобилями. Причем их условия таковы, что машины придется вернуть в распоряжение лизингодателя. При этом на рынке сохраняется тотальный дефицит новых авто, что исключает пополнение каршерингового автопарка.

К тому же, сохраняющаяся высокая ставка Центробанка обуславливает столь же высокие платежи по лизинговым контрактам — в районе 20% годовых. В таких условиях неизбежно резкое сокращение парка каршеринга в России и параллельное удорожание стоимости пользования этим видом транспорта для клиентов. С неизбежным для этого процесса падением популярности шеринга. В комплексе это может обернуться схлопыванием рынка поминутной аренды авто в России.

украина, каршеринг
20 апреля 2022
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