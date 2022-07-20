В российском каршеринге останутся только китайские автомобили

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», сервис «Делимобиль» недавно приобрел 150 автомобилей Chery Tiggo 4 для своего московского автопарка. С 2023 компания планирует закупать минимум по 10 000 машин ежегодно и, скорее всего, это будут именно изделия китайских марок.

Каршеринг «Драйв» компании «Яндекс» запустил масштабную программу обновления автопарка прямо сейчас. В ближайшие месяцы дилеры отгрузят российскому интернет-гиганту примерно 7000 единиц техники, притом руководство приняло решение приобрести именно «китайцев».

В свою очередь, «Ситидрайв» также сделал ставку на продукцию «поднебесного» автопрома, успев пополнить автопарк тремя тысячами кроссоверов Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro.

Понятно, что сервисы поминутной аренды вынуждены искать альтернативу «корейцам» и «европейцам», которые сейчас просто не выпускаются. Тогда, как «Хавейлы», «Чери» и «Джили» можно купить без особенных проблем и даже — по вполне привлекательным ценам.