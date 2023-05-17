Как сэкономить на бензине и не испортить двигатель

Первое, что поможет сэкономить — хорошие свечи зажигания. Все просто — энергия искрового разряда расходника дает толчок вспышке, скорость распространения которой непосредственно сказывается на экономичности мотора. Особенно это заметно на холостом ходу и при малых нагрузках, когда в камерах сгорания остается большое количество остаточных газов.

Не забываем также про провода, либо модуль зажигания. От качества изготовления этих деталей, плотности посадки контактных наконечников, герметичности колпачков зависит многое. Поэтому если свечи и провода подобраны правильно, это сразу уменьшит аппетит силового агрегата на 2–3%, что довольно неплохо.

Если «сердце» вашей машины без системы наддува и современной электроники, то временно можно переходить с 95-го на 92-й бензин. Но не бездумно. Нужно выбирать только те низкооктановые сорта, в составе которых есть чистящие присадки. Обычно их всегда выделяют на любой фирменной АЗС. Эти добавки очищают внутренние поверхности двигателя, что и помогает сохранить его в чистоте и избежать поломок в будущем.