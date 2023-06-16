«Куриная слепота»: власти проговорились об истинной причине рекордных цен на бензин

В мае-июне экономические (и не только) СМИ облетела сенсация: в России раз за разом бьются рекорды оптовых цен на горючее. С завидной регулярностью, чуть ли не каждый день, стали появляться новости об очередном повышении биржевой цены бензина. Умные дяди-эксперты убедительно рассказывали всем, кто готов был их слушать и читать о том, что в мире растет спрос на наше топливо, а также про то, как нефтяные компании готовятся к резкому падению выплат от государства в рамках «нефтяного демпфера». А еще не забывали произнести ритуальную фразу про сезонный (весенне-летний) рост потребления горючего в стране. Все, мол, из-за этого…
Как оказалось, эти разговоры являются либо признаком некомпетентности «экспертов», либо сознательной попыткой запудрить мозги обывателю. Чтобы не возмущался потом по поводу неминуемого и резкого повышения уже не оптовых, а вполне себе розничных цен на АЗС. Ларчик неожиданно для наблюдателей открыла «Федеральная антимонопольная служба» (ФАС). Она 14 июня разослала крупнейшим топливным компаниям письменное требование восстановить объемы продаваемого на бирже моторного топлива до установленных уровней. Напомним, что норматив продажи на Санкт-Петербургской «Международной товарно-сырьевой бирже» составляет: бензинов — 12% от объема производства, а дизтоплива — 8,5%.
В ФАС вдруг выяснили, что за последние пять месяцев нефтяные компании потихоньку уменьшили количество реализуемого на бирже бензина почти на 8%. Образовался неудовлетворенный спрос и цены рванули вверх. Просто этот факт привлек к себе повышенное внимание только тогда, когда СМИ взахлеб заголосили об их «историческом рекорде». И вот теперь, после пяти (!) месяцев флегматичного наблюдения за повальными нарушениями нормативов со стороны крупнейших российских производителей топлива, ФАС таки решила погрозить им пальчиком — антимонопольным расследованием то есть.
И чудесным образом оптовые цены на бензин уже два дня подряд не растут — аккурат с тех пор как стало известно о письме ФАС! В этой связи возникает только один вопрос: зачем надо было ждать целых пять месяцев, чтобы написать одно единственное грозное письмо нефтяным «баронам»? Неужели регулятор не замечал происходящего на бирже два, три, четыре месяца назад? Или «слепота» было не случайной? В последнюю версию вполне верится. Ведь чем выше цены на бензин, тем больше налогов и акцизов от его реализации отправляется в казну. Которая сейчас, как известно, испытывает сильную недостачу из-за падения мировых цен на российские углеводороды. И расплатиться за эту геополитическую неприятность предлагается отечественному автомобилисту, куда ж без него…