«Куриная слепота»: власти проговорились об истинной причине рекордных цен на бензин

В мае-июне экономические (и не только) СМИ облетела сенсация: в России раз за разом бьются рекорды оптовых цен на горючее. С завидной регулярностью, чуть ли не каждый день, стали появляться новости об очередном повышении биржевой цены бензина. Умные дяди-эксперты убедительно рассказывали всем, кто готов был их слушать и читать о том, что в мире растет спрос на наше топливо, а также про то, как нефтяные компании готовятся к резкому падению выплат от государства в рамках «нефтяного демпфера». А еще не забывали произнести ритуальную фразу про сезонный (весенне-летний) рост потребления горючего в стране. Все, мол, из-за этого…

Как оказалось, эти разговоры являются либо признаком некомпетентности «экспертов», либо сознательной попыткой запудрить мозги обывателю. Чтобы не возмущался потом по поводу неминуемого и резкого повышения уже не оптовых, а вполне себе розничных цен на АЗС. Ларчик неожиданно для наблюдателей открыла «Федеральная антимонопольная служба» (ФАС). Она 14 июня разослала крупнейшим топливным компаниям письменное требование восстановить объемы продаваемого на бирже моторного топлива до установленных уровней. Напомним, что норматив продажи на Санкт-Петербургской «Международной товарно-сырьевой бирже» составляет: бензинов — 12% от объема производства, а дизтоплива — 8,5%.