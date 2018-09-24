Путин опять отменил транспортный налог

Никто ни в каких российских властных вертикалях и структурах в последнее время не думал, ни гадал и не намекал на какие-либо изменения в области автомобильных налогов.

И вдруг пару дней назад целая куча никому не известных мелкотравчатых автомобильных сайтиков буквально взорвалась сообщениями из серии: «Президент РФ поставил свою подпись под законом № 335-ФЗ, согласно которому отменяется налог на транспорт и задолженности по нему. Начиная с 2018 года транспортный налог не нужно будет уплачивать ни физлицам, ни индивидуальным предпринимателям. Дорожные сборы включены в стоимость бензина и дизтоплива. Также спишутся все долги и пени по этому типу налога с 2015 года…»

Полная бредятина, без ссылок на какие-либо источники информации. Особенно если знаешь, что № 335-ФЗ вступил в силу почти год назад, в 2017-ом.

Однако заголовки новостей типа «Путин отменил транспортный налог» всегда привлекают повышенное внимание аудитории. Для многих «клики не пахнут», как известно. И на сайтики, растиражировавшие фейковую новость, повалили толпы интернет-читателей, накручивая статистику посещений. Самое интересное, что владельцы этих «информационных» ресурсов до сих пор даже и не подумали извиниться перед миллионами откровенно обманутых пользователей!